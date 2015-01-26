Seçimleri kazanan Syriza, koalisyon için Bağımsız Yunanlar Partisi'yle anlaştı

Yunanistan’da dün (25 Ocak 2015) yapılan erken genel seçimlerde, henüz 16 yaşında bir lise öğrencisiyken tarihe “Önlük Hareketi” diye geçen öğrenci direnişinin önderlerinden olan Alexis Tsipras'ın liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon (Syriza) büyük bir zafer kazandı. Tek başına hükümet kurabilme fırsatını iki sandalyeyle kaçıran Syriza, sağcı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi ile koalisyon hükümeti kurmak için anlaştı. Yeni hükümetin Başbakanı, Tsipras olacak.

Syriza'nın seçim vaatleri arasında; yoksulluk sınırı altında yaşayanlara elektrik ve ısınma hizmetini ücretsiz verilmesi, zenginlerden alınan vergilerin geri getirilmesi, ihtiyacı olanlara gıda ve kira yardımı yapılması, vatandaşların ödenemeyecek boyuttaki banka borçlarının silinmesinin yanı sıra emekli maaşları ve asgari ücrete zam var.

Aleksis Tsipras’ın liderliğindeki Syriza beklentilerin de üzerine çıkarak, en yakın rakibi ND’ye yaklaşık 9 puanlık fark attı. Ancak sandık sayımlarının sonuna gelinirken Syriza'nın 300 sandalyeli Yunan Parlamentosu'na 149 milletvekili sokabildiği görülüyor. Syriza’nın tek başına hükümet kurabilmek için en az 151 milletvekiline ihtiyacı vardı.

Tsipras ile hükümet kurma görüşmeleri çerçevesinde bir araya gelen Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) lideri Panayiotis Kammenos, görüşmenin ardından, "Aleksis Tsipras'a güvenoyu veriyoruz" dedi.