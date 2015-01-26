T24 LogoT24 Logo
Dünya

Seçimleri kazanan Syriza, koalisyon için Bağımsız Yunanlar Partisi'yle anlaştı

Bağımsız Yunanlar Partisi lideri Panayiotis Kammenos, 'Aleksis Tsipras'a güvenoyu veriyoruz' dedi

26 Ocak 2015 13:46

Yunanistan’da dün (25 Ocak 2015) yapılan erken genel seçimlerde, henüz 16 yaşında bir lise öğrencisiyken tarihe “Önlük Hareketi” diye geçen öğrenci direnişinin önderlerinden olan Alexis Tsipras'ın liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon (Syriza) büyük bir zafer kazandı. Tek başına hükümet kurabilme fırsatını iki sandalyeyle kaçıran Syriza, sağcı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi ile koalisyon hükümeti kurmak için anlaştı. Yeni hükümetin Başbakanı, Tsipras olacak.

Syriza'nın seçim vaatleri arasında; yoksulluk sınırı altında yaşayanlara elektrik ve ısınma hizmetini ücretsiz verilmesi, zenginlerden alınan vergilerin geri getirilmesi, ihtiyacı olanlara gıda ve kira yardımı yapılması, vatandaşların ödenemeyecek boyuttaki banka borçlarının silinmesinin yanı sıra emekli maaşları ve asgari ücrete zam var.

Aleksis Tsipras’ın liderliğindeki Syriza beklentilerin de üzerine çıkarak, en yakın rakibi ND’ye yaklaşık 9 puanlık fark attı. Ancak sandık sayımlarının sonuna gelinirken Syriza'nın 300 sandalyeli Yunan Parlamentosu'na 149 milletvekili sokabildiği görülüyor. Syriza’nın tek başına hükümet kurabilmek için en az 151 milletvekiline ihtiyacı vardı.

Tsipras ile hükümet kurma görüşmeleri çerçevesinde bir araya gelen Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) lideri Panayiotis Kammenos, görüşmenin ardından, "Aleksis Tsipras'a güvenoyu veriyoruz" dedi.

ETİKETLER

syrizabağımsız yunanlarradikal solpartiseçimleryunanistankoalisyonanlaştı

İlgili Haberler

Radikal sol Syriza, Yunanistan seçimlerinde zaferini ilan etti

Syriza lideri Tsipras'ın 320 milyar Euro'luk kamu borcunun silinmesini isteyeceği yolundaki vaadi Avrupa Birliği'ni tedirgin ediyor

Yunanistan seçimlerini kazanan Syriza zafere nasıl ulaştı, Yunanistan'a ne vaat ediyor?

Syriza'nın hükümet programında sosyal hakların artırılması önemli yer tutuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24