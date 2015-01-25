Radikal sol Syriza, Yunanistan seçimlerinde zaferini ilan etti

Yunanistan ülkenin kemer sıkma politikasının yeniden müzakere edilmesiyle sonuçlanabilecek genel seçimler için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Syriza, seçimden büyük bir zaferle ayrıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 36,34 oy oranını yakalayarak 149 milletvekiliyle parlamentoya giren Syriza, 300 sandalyede salt çoğunluğu sağlayamadı. Syriza'nın 16 milletvekiliyle parlamentoya giren Po Tami ile koalisyon yapması olası senaryolar arasında... Syriza'nın lideri Alexis Tsipras'ın 320 milyar Euro'luk kamu borcunun silinmesini isteyeceği yolundaki vaadi Avrupa Birliği'ni tedirgin ediyor.

ANA-MPA haber ajansının paylaştığı verilere göre yüzde 99,8'i sayılan oylarla oluşan sonuçlar şöyle:

Syriza % 36.34 (149 milletvekili)

Yeni Demokrasi % 27.81 (77 milletvekili)

Altın Şafak % 6.28 (17 milletvekili)

Po Tami % 6.05 (16 milletvekili)

Komünist Parti % 5.47 (15 milletvekili)

Bağımsız Yunanlar % 4.75 (13 milletvekili)

PASOK % 4.68 (13 milletvekili)

Seçimlerin favorisi radikal sol koalisyon Syriza, Yunanistan'ın borçlarının silinmesini ve kesintilerin de kaldırılmasını istiyordu. Son anketlere göre oy oranını yüzde 36’lara taşıdğı görülen Syriza'nın bu yaklaşımı para piyasalarını endişelendiriyor ve Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkacağı korkusu yaratıyor.

Antonis Samaras liderliğindeki iktidar partisi Yeni Demokrasi Partisi ise ekonominin düze çıktığı ve Avrupa Birliği'nin ekonomik programına devam edilmesi gerektiği görüşündeydi.

Dakika dakika Yunanistan'ın seçimi

09:00 Sandıkların neredeyse tamamı açıldı. 149 sandalyede kalan Syriza tek başına iktidar olma şansını kaçırdı. Yunanistan'da koalisyon ihtimalleri tartışılırken koalisyonun başbakanının Syriza lideri Alexis Tsipras olması bekleniyor.

03:13 Yunanistan İçişleri Bakanlığı, yüzde 95'i sayılan oylarla oluşan sonuçları açıkladı:

Syriza % 36,38 (149 milletvekili) Yeni Demokrasi % 27,81 (77 milletvekili) Altın Şafak % 6.29 (17 milletvekili) Po Tami % 6,04 (16 milletvekili) Komünist Parti % 5.50 (15 milletvekili) Bağımsız Yunanlar % 4,73 (13 milletvekili) PASOK % 4,66 (13 milletvekili)

00:48 Yunanistan İçişleri Bakanlığı, yüzde 83,39'u sayılan oylarla oluşan sonuçları açıkladı:

Syriza % 36,23 (149 milletvekili) Yeni Demokrasi % 27,94 (77 milletvekili) Altın Şafak % 6.32 (17 milletvekili) Po Tami % 5.99 (16 milletvekili) Komünist Parti % 5.46 (15 milletvekili) PASOK % 4,71 (13 milletvekili) Bağımsız Yunanlar % 4,71 (13 milletvekili)

00:03 Po Totami lideri Stavros Theodorakis, Syriza ile koalisyon olasılığına açık kapı bırakarak, “Şimdilik bu ayrıntıları konuşmak için çok erken” dedi.

23:50 İspanya'da kemer sıkma karşıtı sol parti PODEMOS, Syriza'yı tebrik etti: Sonunda Yunanistan'ın Merkel temsilcilerinden ziyade gerçek bir hükümeti var.

"Los griegos vana tener un gobierno griego, por fin y no un delegado de Angela Merkel" @Pablo_Iglesias_ #elobjetivogrecia — PODEMOS (@ahorapodemos) 25 Ocak 2015

23:49 Tsipras'ın konuşma yaptığı Atina Üniversitesi'nde havai fişek gösterisi yapılıyor.

23:48 Yunanistan İçişleri Bakanlığı, yüzde 62,86'sı sayılan oylarla oluşan sonuçları açıkladı:

Syriza % 36,07 (149 milletvekili)

Yeni Demokrasi % 28,11 (77 milletvekili)

Altın Şafak % 6.35 (17 milletvekili)

Po Tami % 5.91 (16 milletvekili)

Komünist Parti % 5.45 (15 milletvekili)

PASOK % 4,75 (13 milletvekili)

Bağımsız Yunanlar % 4,70 (13 milletvekili)

23:45 Alexis Tsipras'ın konuşması sona erdi. Meydanda Clash'ten "Rock the Casbah" çalıyor

23:39 Tsipras: Bugün Yunanlar tarih yazdı, umut tarih yazdı. Yunanistan bir sayfayı kapatıyor. Kemer sıkmanın yıkım ve korkusunu geride bırakıyor. Kaybeden ve kazananlar yok. Yenilenler elitler ve oligarklar. İtibarımızı ve egemenliğimizi geri kazanıyoruz.

23:24 Tsipras: Bugün Yunanistan’da elitler ve oligarklar kaybetti. Çalışan ve umut eden Yunanistan kazandı. Yeni Yunan hükümeti, tüm felaket tellallarına ve dünyaya yanıldıklarını gösterecek.

23:24 Syriza lideri Alexis Tsipras Atina Üniversitesi'nin önünde konuşuyor: Bugün kutlama yapacağız, yarından itibaren çok çalışacağız.

23:18 Yunanistan İçişleri Bakanlığı, yüzde 55,14’ü sayılan oylarla oluşan sonuçları açıkladı:

Syriza % 35,91 (148 milletvekili)

Yeni Demokrasi % 28,31 (78 milletvekili)

Altın Şafak % 6.36 (17 milletvekili)

Po Tami % 5.86 (16 milletvekili)

Komünist Parti % 5.42 (15 milletvekili)

PASOK % 4,79 (13 milletvekili)

Bağımsız Yunanlar % 4,69 (13 milletvekili)

23:10 Antonis Samaras: Yeni Demokrasi Partisi, gelecekteki gelişmelerde belirleyici rol oynamaya ve Yunanistan’ın Avrupa yolunun garantörü olmaya devam edecek.

22:26 Syriza lideri Tsipras'ın saat 23:00'da zafer konuşması yapacağı Atina Üniversitesi önünde hazırlıklar sürüyor.

21:45 Altın Şafak lideri Nikolaos G. Michaloliakos hapishaneden yaptığı açıklamada, “Seçimde 3. parti olduğumuz çok açık” dedi.

21:40 Yunanistan İçişleri Bakanlığı, yüzde 27,65’i sayılan oylarla oluşan sonuçları açıkladı:

Syriza % 36,5 (150 milletvekili)

Yeni Demokrasi % 27,7 (76 milletvekili)

Altın Şafak % 6.3% (17 milletvekili)

Po Tami % 5.9 (16 milletvekili)

Komünist Parti % 5.6 (15 milletvekili)

PASOK % 4,8 (13 milletvekili)

Bağımsız Yunanlar % 4,7 (13 milletvekili)

21:33 Libération'un yarınki başsayfasında Syriza lideri Alexis Tsipras yer alıyor.

21:22 Syriza'nın Atina'daki seçim merkezinde kutlamalar sürüyor.

21:10 Syriza lideri Alexis Tsipras'ın önümüzdeki dakikalarda zafer konuşması yapması bekleniyor.

21:06 Yeni hükümette Adalet Bakanlığı görevini üstlenmesi beklenen Zoe Konstantopoulou, devlet televizyonu ERT'nin önünde verdiği röportajda grevdeki işçilerle dayanışmak için geldiğini ifade ederken, işçilerin yeniden işe alınması gerektiğini ifade etti. Polis ERT'nin önünden çekildi.

20:25 Sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından Syriza partisinin sözcüsü Panos Skourletis, "Bu tarihi bir zafer" dedi. Skourletis, Syriza'nın zaferinin 'Avrupa'ya rahatlatacağını' ifade etti. Skourletis, "Tarihi bir zafer elde ettiğimiz açık. Bu yalnızca Yunan halkını değil, tüm Avrupa halklarını ilgilendiren bir mesaj gönderiyor" diye konuştu.

20:05 Syriza'nın Atina'daki seçim merkezinde zafer, "Çav Bella" şarkıları eşliğinde kutlanıyor.

19:59 Yeni Demokrasi Partisi yetkilileri seçim yenilgisini kabul etti.

19:50 Syriza'dan ilk açıklama Twitter'dan geldi: Umut kazandı.

19:31 Syriza'nın seçim bürolarının önünde zafer kutlamaları başladı.

19:28 Syriza'nın seçim bürolarında zafer gözyaşları...

19:19 İlk sonuçlara göre, Syriza %35,5 ila %39,5 bandında görünüyor. Bu da parlamentoda 146 ila 155 arası sandalye demek. 300 sandalyeli parlamentoda Syriza'nın tek başına iktidar olabilmesi için 151 milletvekili çıkarması gerek.

19.06 Sandık çıkış anketlerine göre, ilk gayrıresmi sonuçlar şöyle:

Syriza: %35.5 - 39.5

Yeni Demokrasi %23 - 27

PASOK % 4,2 - 5,2

Altın Şafak: %6,4 - 8

To Potami %6,4 - 8

Komünist Parti % 4,7 – 5,7

Bağımsız Yunanlar % 3,5 - % 4,5

19:00 Yunanistan'da sandıklar kapandı, oy verme işlemi sona erdi.

18:59 Syriza lideri Tsipras'ın Kostas Karamanlis'e Cumhurbaşkanı olma teklifi götüreceği öne sürüldü.

18:36 Avrupa'nın birçok ülkesinden Atina'ya gelen sol parti üyeleri, Syriza'nın zafer kutlamalarına katılacak. Fotoğrafta Alman Sol Parti (Die Linke) üyeleri "Yunanistan'dan başlayıp Avrupa'yı değiştireceğiz" pankartları taşıyor. (Twitter)

18:25 Yunanistan'da sandıkların kapanmasına 35 dakika kala oy verme işlemleri devam ediyor.

18:21 Başkent Atina'da parlamentonun da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda polis, sandıktan birinci parti çıkması Syriza seçmenlerinin zafer kutlamaları için önlem alıyor.

17:50 Antonis Samaras'ın liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi'nin başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bulunan seçim bürosundan gelen son fotoğraflar sonuçların sessizce beklendiğini gösteriyor. (Stratos Safioelas / Twitter)

16:17 Yeni Demokrasi Partisi yetkilileri, internette yayınlanan seçim sonuçlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. (Kathimerini)

16:06 Yunanistan’daki seçimleri 45 ülkeden 876 akreditasyonlu gazetecinin takip ettiği açıklandı.

15:45 Anti kapitalist ANTARSYA Partisi'nin Pire'deki seçim merkezi, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Liderler ne dedi?

Atina'da oy veren Syriza lideri Alexis Tsipras, "Avrupa'daki ortak geleceğimiz, kemer sıkma geleceği değil, demokrasi, dayanışma ve işbirliği geleceğidir" dedi.

Memleketi Pylos'ta oyunu kullanan Başbakan Antonis Samaras da "Bugün ileri gitmek veya bilinmeyene doğru yönelmek arasında karar veriyoruz. İyimserim çünkü hiç kimsenin ülkenin Avrupa yolunu tehlikeye atmayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yunanistan, Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temsilcilerinden oluşan troykanın kurtarma paketi karşılığında bütçesinde sert kesintilere gitmişti.