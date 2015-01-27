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Ekonomi

Syriza'nın zaferi Yunanistan borsasını vurdu; kayıplar yüzde 5,5'e yaklaştı

Ukrayna’da tansiyonun yeniden yükselmesi Rusya’da ruble bazlı MICEX endeksi de yüzde 2,3 kayıp yaşadı

27 Ocak 2015 19:42

‘Radikal sol’ olarak tanımlanan Syriza’nın Yunanistan seçimlerinden zaferle ayrılmasından sonra Atina Borsası’nda kayıplar ardı arkasına devam ediyor. Dün günü yüzde 3.5 kayıpla kapatan Atina Borsası bugün ise yüzde 5.5’a yaklaşan değer kaybı yaşadı. Endeks akşam saatlerinde 4.85 puan düşüşle 774 puana kadar indi.

Öte yandan Ukrayna’da tansiyonun yeniden yükselmesi Rusya’da mali piyasalara olumsuz yansıdı. Petrol varil fiyatlarının 50 doların altında seyretmesi ve Ukrayna’dan çatışma haberlerinin gelmesi nedeni ile Rus borsası çöktü. MSİ 18.00’da dolar bazlı RTS endeksi yüzde 4,82 düşerek 781 puana kadar düşerken, ruble bazlı MICEX endeksi de yüzde 2,37 kayıpla 1632 puana geriledi.

 

63 Rubleye gerilemişti

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank yüzde 5,38 değer kaybederken, Gazprom yüzde 3,08 düştü. Rublede kayıp ise sürdü. Yüzde 2,4 değerlenen dolar 65,82 rubleye çıkarken, yüzde 2,4 artan euro da 73,8 rubleden alıcı buluyor. Geçen hafta kısmen istikrar yakalayan dolar 63 rubleye kadar gerilemişti.

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