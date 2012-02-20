Yunanistan'a yardım paketi için 'koşullar hazır'

Brüksel'de düzenlenecek euro bölgesi maliye bakanları zirvesi öncesinde bir açıklama yapan Fransa Maliye Bakanı Francois Baroin, Yunanistan'ın kurtarma paketi konusunda anlaşma için koşulların hazır olduğunu söyledi.

Maliye bakanları, Atina'nın Mart ortasındaki ödemelerini yapıp iflastan kurtulmak için ihtiyaç duyduğu 130 milyar euroluk mali yardım paketinin son ayrıntılarını görüşecek.

Fransa Maliye Bakanı Baron, Yunanistan'ın yardım için daha fazla bekleyemeyeceğini söyledi. Yunanistan Başbakanı Lucas Papadimos, yardım paketini sağlayabilmek için dün Brüksel'e gitmişti.

Kurtarma paketi çerçevesinde Yunanistan'a borç veren özel sektörün alacaklarının yüzde 70 azaltılmasına verdiği onayla birlikte, Yunanistan'ın borcunun 100 milyar euroluk kısmı silinecek.

Yardım paketinin onaylanması, Atina'nın istenilen şartları yerine getirmediği gerekçesiyle daha önce ertelenmişti.

Toplantıda 130 milyar euroluk yardım paketi onaylanmadan sadece bazı tahvil borçlarının silinmesiyle yetinilmesi söz konusu olabilir.

İflas kaygısı

Böyle bir durumda, ikinci kurtarma paketine onayın 1-2 Mart'taki AB zirvesine bırakılabileceği yolunda haberler bulunuyor.

Atina, Troyka olarak bilinen Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası'ndan 130 milyar euroluk kurtarma paketi alamazsa, Mart ayı ortasında yapması gereken 14,5 milyar euroluk tahvil ödemelerini yapamayacak. Bu durumda Yunanistan'ın iflası ve eurodan çıkarılması gündeme gelebilecek. Yunanistan, son iki senedir taahhüt ettiği hiçbir hedefi tutturamadığı için Avrupalı yetkililerin yoğun baskısı altında.

Euro bölgesi başkanı Jean-Claude Juncker, Cuma günü yaptığı açıklamada Yunanistan'ın mali politikalarının daha sıkı kontrol etmek istediklerini söyledi.

Bakanların Atina üzerindeki baskının nasıl sürdürülebileceği konusunda henüz uzlaşamadıkları belirtiliyor.

BBC Avrupa editörü Gavin Hewitt, kurtarma paketi serbest bırakılsa dahi, Atina'nın borçlarını idare edebilecek bir seviyeye düşürüp düşüremeyeceğinin belli olmadığına dikkat çekiyor. Uluslararası Para Fonu IMF'nin ne kadar katkı yapacağı da netleşmiş değil. Atina'ya 2010 yılında verilen 110 milyar euroluk kurtarma paketi, krizin önlenmesine yeterli gelmediği için ikinci kurtarma paketi gündeme geldi.

Yunan hükümeti, yeni yardım paketinin onaylanması için, harcamaların 325 milyon euro ek kaynak yaratacak şekilde azaltılması yönündeki son talebi karşılamak için emekli maaşlarını azaltmayı kararlaştırdı.

Öte yandan Yunanistan'da ek kemer sıkma önlemlerine karşı protestolar hafta sonunda da devam etti. (BBC Türkçe)