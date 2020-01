AB'den Yunanistan'a Kerberus

T24- Yunanistan’a 130 milyar Euro’luk İkinci Kurtarma Paketi’ne ‘yeşil ışık’ yakmak için bu akşam toplanacak Avrupa Birliği’ndeki (AB) Euro Bölgesi Ekonomi Bakanları (Eurogroup) yoğun tepkiler üzerine Atina’ya ‘Sömürge Valisi’ yerine mitolojide üç başlı köpek anlamına gelen ‘Kerberus’ları göndermeyi planlıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Almanya’nın Yunanistan’daki mali işlerin Avrupalı bir şahsiyete teslim edilmesi önerisi başta Fransa olmak üzere bazı AB ülkelerinden tepki görünce, AB Komisyonu hazinenin, devlet harcamalarının ve özelleştirilmenin denetimi için yeni bir mekanizma aradı.



120 kişilik görev gücü

Sonunda, AB Komisyonu’nun daha önce ‘teknik yardım’ için Atina’ya gönderdiği 80 kişilik ‘Task Force’nin (Görev Gücü) 120 kişiye çıkarılması ve yetkilerinin arttırılmasına karar kalındı. AB Komisyonu’un planına göre, her bakanlıkta görev yapacak 5-6 Avrupalı teknokrat her harcamayı en küçük ayrıntısına kadar inceleyecek ve her ay Avrupa Merkez Bankası, AB Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu’ndan oluşan Troyka’ya rapor verecek. Tepki çekmemesi için de oluşturulacak denetim timlerinin başında ise Yunanlı teknokratlar bulunacak.



Kerberus ne demek?



Yunan medyası Atina’da en az üç yıl kalacak bu denetim timleri mensuplarını mitolojideki ‘Kerberus’a benzetti. Mitolojide Kerberus, ölülerin bulunduğu yeraltının kapısında bekçilik yapan üç başlı bir köpekti. Dev zincirlerle bağlı olan Kerberus’un görevi yer altına giren ölülerin tekrar yeryüzüne çıkmalarını önlemekti. Kuyruğu bir yılan olan ve sırtında sayısız yılanbaşı bulunan, ısırıkları zehirli bu köpek Herkül’ün 12 görevi arasında yer almıştı.

Eurogroup, kararını mart başında verecek

EURO Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları Yunanistan’a 130 milyar Euro’luk ikinci kurtarma paketini onaylamak için bu akşam Brüksel’de toplanacak. Daha önce 2 kez ertelenen onayın bugün çıkma ihtimali Almanya’nın iyimser açıklamalarıyla artsa da borç silme operasyonuyla yetinilmesi bekleniyor. Toplantıda, bankalara 100 milyar Euro’luk tahvil borcu silme operasyonuna yeşil ışık yakılarak kurtarma paketine onay 1-2 Mart’taki AB zirvesine bırakılacak. özel sektörü Yunanistan’daki borç takasına teşvik için Avrupa Finansal İstikrar Fonu aracılığıyla 30 milyar Euro’luk “tatlandırıcı” kullanılacak. Yunanistan Başbakanı Lucas Papademos da Eurogroup toplantısı öncesi ani bir kararla dün Brüksel’e gitti. Papademos’un amacı toplantıdan Yunanistan aleyhine bir sonuç çıkmasını önlemek.