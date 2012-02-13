Yunanistan 'acı reçeteyi' kabul etti

Euro bölgesi maliye bakanları geçen hafta yaptıkları görüşmede, Yunanistan'ı Mart ayındaki iflastan kurtaracak mali yardım için şart koştukları koşullara yenilerini eklemişlerdi.

Maliye bakanlarının Yunanistan'dan istekleri arasında, uygulanacak kemer sıkma programının Yunan parlamentosu tarafından Pazar gününe kadar onaylanması da yer alıyordu.

PASOK ve Yeni Demokrasi Partisi, Yunan parlamentosundaki 300 sandalyenin 230'una sahip.

Atina'daki BBC muhabiri Mark Lowen, bazı milletvekillerinin aleyhte oy kullanmasına rağmen, paketin onaylanması sonucunun beklendiğini söyledi.

2008'den bu yana en şiddetli çatışmalar

Milletvekillerinin ek kemer sıkma paketini oyladıkları sırada sokaklara dökülen protestocularla polis arasında da çatışmalar yaşandı.

Atina sokaklarındaki protestocular, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale eden polise, taş, sopa ve molotov kokteylleri ile karşılık verdiler.

Kentteki bazı binalar da protestolar sırasında ateşe verildi.Ülkede 2008 yılından bu yana en şiddetli protestoların yapıldığı bildiriliyor.

Yunanistan, teknokrat başbakan liderliğindeki bir ulusal birlik hükümetince yönetiliyor.

Troyka olarak bilinen Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası'nın vereceği 130 milyar euroluk mali yardım, Yunanistan'ın Mart ayında yapması gereken ödemeler için zorunlu görünüyordu.

Aksi takdirde Yunanistan'ın iflası ve bunu sonucunda da ülkedeki bankacılık sistemi başta olmak üzere ekonominin daha da büyük bir krize girmesi söz konusu olacaktı.



Ülkenin seçilmemiş teknokrat başbakanı Lucas Papadimos, protestocuların şiddete başvurmasını kınayarak, polisin şiddet kullanan göstericilere hoşgörü ile yaklaşmayacağını söyledi.

Pakette neler var?

Euro bölgesi maliye bakanları Yunanistan'ın kurtarma fonundan 130 milyar Euro daha alabilmesi için bu önlemleri onaylamasını şart koşuyor.

Maliye bakanları ayrıca Yunanistan'dan bütçede 325 milyon Euro ek kesintiye gitmesini istiyor.

Avrupa Birliği yetkilileri buna ek olarak Yunanistan'daki koalisyon hükümetinin programa güçlü siyasî destek vermesini talep ediyor.

İşsizlik yüzde 20

Maliye bakanları geçen hafta Brüksel'de yaptıkları toplantıda bu koşulların Çarşamba gününe kadar yerine getirilmesini istedi. Bakanlar Çarşamba günü yine toplanacak ve 130 milyar Euro ek kaynağın serbest bırakıp bırakmayacağını karara bağlayacak.

Yunanistan içine düştüğü malî kriz nedeniyle dev boyuta ulaşan borçlarını ödeyemiyor. Yunanistan'ın iflasının Avrupa'nın malî istikrarını sarsabileceği ve hatta Euro Bölgesi'nin dağılmasına neden olabileceği endişesi var.

Ülke hala bir önceki kurtarma paketi için uygulanan kemer sıkma önlemlerinin sarsıntısını yaşıyor. Kesintiler, büyük bir sosyal huzursuzluğa neden olmuş ve düzenlenen protesto eylemlerinde çatışmalar çıkmıştı.

Derin bir resesyonda olan Yunanistan'da işsizlik oranı yüzde 20'nin üzerinde.

Sendikalar yeni kemer sıkma önlemlerin halkın sıkıntılarını daha da arttıracağı uyarısında bulundu.