Yunanistan'a kaçan askerler: Bizi iade etmeyin, idam ilk bize uygulanacak

15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopterle Yunanistan’ın Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 2’si binbaşı, 4’ü yüzbaşı, 2’si de başçavuş 8 asker Türkiye’ye iade edilmeleri halinde idam cezasının ilk olarak kendilerine uygulanacağını öne sürdüler.

Askerler, Dimokratia gazetesine konuştu. Gazete, “İnsaf edin. Bizi Erdoğan'a vermeyin” manşetiyle çıktı. Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki’nin haberine göre; firariler, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'dan siyasi sığınma taleplerini kabul etmesini istedi.

Siyasi sığınma başvuruları ile ilgili 19-25 Ağustos tarihleri arasında Atina'daki İltica Komisyonu'na ifade verecek olan 8 asker, Yunanistan'a beraberlerinde bir “CIA ajanı ile kaçtıklarına” ilişkin Türk medyasında çıkan haberleri de reddettiler. “Helikopterde sadece bizler vardık. Kesinlikle 9'uncu bir kişi yoktu” dediler.



Yunan medyası, askerlerin sığınma taleplerinin reddedilmesi halinde, Türkiye'ye iadelerini geciktirmek amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma niyetinde olduklarını belirtti.



Bu arada, Yunan “Mega” televizyonu, son günlerde devlet memuru, tüccar ve işadamı en az 15 Türk vatandaşının Yunanistan'a kaçtıklarını iddia etti. Ancak bu iddia henüz doğrulanmış değil.