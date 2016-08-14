Dışişleri'nden Yunanistan'a: Darbe girişimiyle Kıbrıs arasında bağ kuran anlamsız açıklamalara yenisi eklendi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'ın Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümü olan 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 'Türk askerlerinin Ada’dan çekilmesinin Kıbrıs meselesinin çözümü için gerekli olduğunu’ ifade etmesine dair açıklamalarda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın 20 Temmuz, 2 Ağustos tarihlerinde yayınlanan, ülkemizde gerçekleşen darbe girişimiyle, ülkemizin 1960 Garanti ve İttifak Andlaşmalarına dayanan, Kıbrıs Adası’nın tamamı üzerindeki garantörlük statüsü arasında zoraki bir bağ kurmaya yönelik anlamsız açıklamalarına 11 Ağustos’ta bir yenisinin daha ilave edildiği görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları değerlendirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın 20 Temmuz, 2 Ağustos tarihlerinde yayınlanan, ülkemizde gerçekleşen darbe girişimiyle ülkemizin 1960 Garanti ve İttifak Andlaşmalarına dayanan, Kıbrıs Adası’nın tamamı üzerindeki garantörlük statüsü arasında zoraki bir bağ kurmaya yönelik anlamsız açıklamalarına 11 Ağustos’ta bir yenisinin daha ilave edildiği görülmüştür.

Türkiye’nin Garantörlük statüsüyle yaptığı müdahalenin, 1974 yılında Ada’da Yunanistan askeri cuntasının tahrik ve teşvikiyle gerçekleştirilen darbeyi bertaraf etmiş olduğu gibi Yunanistan’da demokrasinin yeniden tesisine imkan sağladığı tarihi bir gerçektir. Ayrıca, müdahaleden bugüne kadar geçen sürede Kıbrıs’ta huzur ve istikrar hakim olmuştur. Bu konuda yapılacak değerlendirmelerde, tarihi gerçekler unutulmamalıdır."

Yunan makamlarının söz konusu açıklamalarında Kıbrıs’ta çözüm için 'olmazsa olmaz şartlar' ileri sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müzakere süreci üzerine ipotek konmaya çalışılması, Yunanistan’ın sürece ilişkin samimiyeti ve beklentileri konusunda ciddi şüphe uyandırmakta ve tarafımızdan reddedilmektedir. Yunanistan’dan beklentimiz, hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan açıklamalarına, müzakere sürecini sekteye uğratacak şartlar öne sürmeye ve milletimizce akim bırakılan darbe girişimi hakkında yürütülen adli soruşturma sürecine müdahil olma çabalarına son vererek, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümün sağlanması için sürdürülen gayretlere destek olmasıdır."

Karşılıklı açıklamalar, Yunan Dışişleri Bakanı'nın sözleriyle başladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü olan 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 'Ada'da geçerli garanti sisteminin kaldırılmasının ve Türk askerlerinin Ada’dan çekilmesinin Kıbrıs meselesinin çözümü için gerekli olduğunu’ belirtmiş, Türkiye'den bu açıklamaya verilen yanıtta ise 'darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan durumdan faydalanmaya yönelik talihsiz açıklamalar' değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Kocyas, 2 Ağustos'ta da Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak sözlerini savunmuş, bu açıklamaya bugün Türk Dışişleri'nden 'Esefle kınıyoruz' yanıtı gelmişti.