Yunanistan’da yeni mülteci akını korkusu



Yunanistan, Ankara'nın AB ile yapılan mülteci anlaşmasını feshetmesi halinde Türkiye üzerinden yeni bir mülteci akınının gelmesinden korkuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ekim ayına kadar Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanmaması halinde mülteci anlaşmasını feshedecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Yunan basınında çıkan haberlerde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’ın da durumu incelemek üzere tatiline kısa bir ara vereceği belirtiliyor.

Yunan adalarındaki kayıt merkezlerinde şu ana kadar yasadışı yollarla giriş yapmış 10 bin 200 kişinin bulunduğu bildiriliyor. Ancak kayıt merkezlerinin kapasitesinin ise sadece 7 bin 450 kişi belirtiliyor.

Anlaşmadan önce 2 bin kişi geliyordu

Yunan hükümet yetkilileri, mülteci akının yeniden AB ile Türkiye arasında geri kabul anlaşmasının imzalanmasından önceki boyutlara ulaşması halinde ülkenin bu yükün altından kalkamayacağına dikkat çekiyor.

AB ile Türkiye arasında anlaşma mart ayında yürürlüğe girmeden önce günde ortalama yaklaşık iki bin mülteci Türkiye’den Yunanistan’a geçiyordu. Resmi verilere göre bu sayı daha sonra nisan ayında günde ortalama 121’e düştü. Gelen mülteci sayısı mayıs ayında 55, haziran ayında 51 ve temmuz ayında da 59 olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayının ilk 11 gününde ise yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan sığınmacı ve göçmenlerin sayısı 90'a çıktı. Son 24 saatte ise bu sayının 169 olduğu bildiriliyor.