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Yunanistan Savunma Bakanı: Rum Kesimi savaş uçağı alsın ancak uçaklar Rodos ve Girit'te konuşlansın

Rum Yönetimi'ne savaş uçağı almayı öneren Yunanistan Savunma Bakanı ayrıca Yunanistan-Rum Yönetimi-Mısır ve İsrail'in ortak tatbikatlar yapabileceklerini söyledi

12 Şubat 2015 15:02

SYRIZA'nın koalisyon ortağı sağcı ANEL'in Genel Başkanı ve Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos'un Kıbrıs Rum Yönetimi’ne savaş uçağı satın alınmasını ancak alınacak savaş uçaklarının güvenlik gerekçesiyle Rodos veya Girit’te konuşlandırılmasını önerdiği bildirildi. 

Politis gazetesi “Savaş uçağı satın alınmasını önerdi... Kamenos ziyaretine, herkesin nefesini kesen öneriyle başladı” başlıklı haberinde Kamenos’u dün Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ve iki ülke heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşme sırasındaki konuşulanlar hakkında edindiği bilgileri aktardı.

Gazete “Güvenilir bilgilerimize göre Kamenos, diğer şeyler yanında, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından savaş uçağı satın alınmasını ve bunların, güvenlik sebebiyle Rodos veya Girit havaalanlarında konuşlandırılmasını önerdi” ifadesini kullandı. Gazete Rum Yönetiminin bu öneriyi “malum nedenlerden dolayı yorumlamadığını” yazdı.

 

'Gerekirse cevap vermeye hazırız'



Kamenos Kıbrıs sorununun Yunan hükümeti açısından “istila ve işgal sorunu olduğunu” da savunduğu açıklamasında “Barbaros’un Kıbrıs MEB’inde bulunuyor olması, Türkiye’nin 1974’ten beri değişmez tavrından kaynaklanan açık bir meydan okumadır” iddiasında bulundu.

Panos Kammenos “Barış istiyoruz, ama Yunanistan ve Kıbrıs geniş savunma alanının toprak bütünlüğü veya milli egemenliğine yönelik herhangi bir dayatmaya girişilmesi halinde, gerekirse, cevap vermeye de hazırız” ifadesini kullandı.
 

Ortak tatbikat



Önümüzdeki aylarda Rum ve Yunan silahlı kuvvetlerinin İsrail ve muhtemelen Mısır’la ortak askeri tatbikatlar planladığını da söyleyen Kammenos, Rum-Yunan Ortak Savunma Sahası Doktrini’nin yeniden canlanması ifadesini kullanmak istemedi ancak “pratik işbirliğiyle ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ile önümüzdeki aylarda herkesin öğreneceği projeler olacak” dedi, şunları ekledi:


 

Nikiforos-Toksotis müşterek tatbikatı

 

“Nikiforos (Muzaffer) ve Toksotis (Yay) müşterek tatbikatı hiçbir zaman durmadı. Bu tatbikatlar, gerekli görüldükleri zaman icra edilecek. Bölgenin yeni jeostratejik gerekleri çerçevesinde başka tatbikatlar icra ediliyor. Kıbrıs ve Yunanistan petrol ve doğalgaz üreticisi ülkeler haline geliyor.”

Rum Savunma Bakanı Fokaidis de ilk kez bir RMMO subayının RMMO-Yunanistan Genelkurmaylığı arasında koordinasyonun bağlantısı görevi görmek üzere Atina’ya gönderildiğini açıkladı.

Fokaidis “Konjonktür her ne olursa olsun Yunanistan sağlam duruyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık egemenliğinin savunucusu; vatanımızı işgalden kurtarmak için verdiğimiz mücadeleyi tutarlı şekilde savunuyor” dedi.

Simerini “Yunanistan Burada... Panos Kammenos’tan Lefkoşa’da Güçlü Mesaj” başlıklı haberinde Fokaidis’in Kammenos ziyareti vesilesiyle, ilk kez RMMO’dan bir subayın RMMO-Yunan Genelkurmaylığı arasında eşgüdüm için bağlantı-adam olarak atandığını açıkladığını öne çıkardı.

Gazete Kammenos’un dün Rum Merkezi Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaret ettikten sonra Meclis Başkanı Yannakis Omiru, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Cikko Metropoliti Nikiforos ve “Karpaz Koordinasyon Komitesi” ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre Fokaidis’in dün gece RMMO Subay Kulübü’nde onuruna verdi yemeğe katılan Kammenos bugün sabah saatlerinde Yunan Askeri Mezarlığı’nı ve Yunan Alayı’nın Malunda’daki “Korgeneral Stavrinakis” Kışlası’nı ziyaret edecek. Öğleden önce Rum Savunma Bakanı ile, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu ve Kayıp Şahısları Araştırma Komitesi’nin Rum üyesi Nestoras Nestoros’un hazır bulunacağı bir toplantı yapacak. Toplantının ardından iki bakan (Kammenos ve Fokaidis) baş başa görüşecek, ardından Yunanistan Milli Savunma Bakanı Güney Kıbrıs’tan ayrılacak.

Fileleftheros “Ankara’ya Tatbikatlarla Cevap... Kıbrıs-Yunanistan-İsrail-Mısır Arasında İcra Edilecek... Gerek Görülmesi Halinde ‘Nikiforos-Toksotis’ İcra Edilecek... Milli Savunma Bakanı Ortak Savunma Doktrini’nin Yeniden Düzenlenmesi Projelerini İlan Etti” başlık ve spotlarını kullandı.

Alithia haberi “Kammenos Vurguluyor: Kıbrıs Uzakta Değil... Kıbrıs Sorunu Yunan Hükümeti İçin İstila ve İşgal Sorunu Olmaya Devam Ediyor” başlığı altında özetledi.

Haravgi “Milli Muhafız Ordusu ve Yunan Genelkurmaylığı Bağlantısı... Kıbrıs ve Yunan Savunma Bakanlıklarının İlişkileri Sıkılaştırılıyor” başlığını attı.

 

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