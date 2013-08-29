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Dünya

İngiltere, Kıbrıs Rum kesimine 6 savaş uçağı gönderdi

Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri Hava Üssü'ne 6 savaş uçağı gönderen İngiltere, uçakların Suriye ile ilgili ihtiyati tedbir olarak Akrotiri Üssü'ne konuşlandırıldığını belirtti

29 Ağustos 2013 21:59

İngiltere, Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri Hava Üssü'ne bu sabah 6 RAF Typhoon tipi avcı uçağı gönderdi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uçakların Suriye ile ilgili devam eden tartışmalar kapsamında ihtiyati tedbir olarak Akrotiri Üssü'ne konuşlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, tedbirlerin, bölgede gerilimin tırmanışa geçtiği bir dönemde İngiltere'nin çıkarlarını korumak ve İngiliz üslerini savunmak için alındığı ifade edildi.

Uçakların üsse sadece savunma amacıyla konuşlandırıldığına işaret eden Bakanlık, avcı uçaklarının Suriye'ye karşı olası bir askeri eyleme katılmak üzere bölgeye gönderilmediğine dikkati çekti.

Başbakan David Cameron, İngiltere'nin henüz kesin bir karara varmadığını ve olası bir operasyona katılmadan önce İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nın Suriye'ye olası askeri müdahale konusunda oylama yapacağını açıklamıştı.

 

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