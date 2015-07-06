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Dünya

Yunanistan referandumu sonrası Merkel böyle görüntülendi

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile görüşecek Şansölye Merkel'in son derece bitkin görüntüsü dikkat çekti

06 Temmuz 2015 15:24

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Yunanistan krizi' hakkında bugün Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Paris'te yapacağı görüşmesinin öncesinde objektiflere son derece bitkin bir görüntüyle yansıdı. Fotoğraf, Yunanistan'daki 'Hayır' oyuyla ilişkilendirildi.

Almanya Başbakanı Merkel bugün Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Paris’te Euro Bölgesi’nin geleceğini görüşecek. Merkel görüşmeden önce Berlin’de görüntülendi. Şansölye’nin oldukça bitkin ve yorgun olduğu gözlendi. Objektiflere takılan bu an 'tarihi bir kare' olarak kayıtlara geçti.

Merkel'i son derece yorgun gösteren fotoğrafın, Yunanistan’da borçların ödenmesi için ek tedbirler içeren 'kemer sıkma' paketinin halkoyuyla reddedilmesinin hemen ardından çekilmiş olması dikkat çekti.

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