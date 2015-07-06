Lambsdorff: 'Yunanistan Euro Bölgesi'nden çıksın'



AP Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, "Die Welt" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, dün düzenlenen referandumun bir sonucu olarak Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmasını istedi.

"Yunanistan'ın ayrılması Euro Bölgesi'ni daha da güçlendirecektir" diyen Lambsdorff, Atina'nın para birliğinden ayrılmasının, "Avrupa Birliği'nin on yıllardır başarısında etkili olan uzlaşma kültürünü kimsenin ihlal edemeyeceğini ortaya koyacağını" vurguladı.

AP Başkan Yardımcısı Lambsdorff, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile bugün bir araya gelecek Almanya Başbakanı Angela Merkel'e konuyu ivedilikle ele alma çağrısında bulundu.

Yunanistan için olası senaryolar

Referandum sonucunu yorumlayan uzmanlar, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılması seçeneğine dikkat çekmişti. Commerzbank Baş Ekonomisti Jörg Kraemer, "Yunanlar Avrupa Birliği ile uzlaşmaya karşı oy veriyorsa, en olası senaryo, Yunanistan'ın bu sürecin sonunda Euro Bölgesi'nden ayrılması olur" görüşünü dile getirmişti.

Berenberg Bank'tan Holger Schmieding, "Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılma olasılığı ciddi şekilde arttı" demişti. BayernLB'den Jürgen Michels ise, "Tsipras hükümeti Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasını göze alacak ve hiç bilinmeyen bir bölgeye doğru adım atacak" ifadesini kullanmıştı.