Yunanistan muhalefetinden Çipras'a, “Erdoğan'ı ara” baskısı

İki Yunan askerinin Türkiye sınırını geçmelerinin ardından “Askeri casusluğa teşebbüs etmek” ve “Askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından tutuklanması, Yunanistan iç siyasetinde gerilimi artırdı.

Başbakan Aleksis Çipras’a askerlerin serbest bırakılması konusunda neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aramadığını soran Yeni Demokrasi Başkanı Kiriakos Mitsotakis, Yunan liderin bu konuda Türk mevkidaşından yardım isteyebileceğini söyledi.

"Rutin bir olayı, başımıza bela olabilecek büyük bir mesele haline getirmemeliyiz"

Greek Reporter sitesinde yer alan habere göre Mitsotakis’in sorusundan ve yorumlarından rahatsız olan Çipras ise “Erdoğan’ı ne zaman gerekli olduğunu düşünürse o zaman arayacağını” söyledi. Çipras, ana muhalefet partisi liderini ‘küstahlıkla’ suçladı. “İki askerin tutuklanmasıyla ilgili söylediğiniz her şey, küstahlığınızı yansıtıyor” diyen Çipras, şöyle devam etti:

“Ne zaman uygun olduğunu düşünürsem, Erdoğan’ı o zaman arayacağım. Yunan parlamentosuna gidip de başbakan hala neden telefon açmadı diye sormak sorumsuzluk. Rutin bir olayı, başımıza bela olabilecek büyük bir mesele haline getirmemeliyiz."