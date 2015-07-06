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Dünya

Yunan Maliye Bakanı Varufakis 'istenmeyen adam ilan edildim' dedi, istifa etti

Yanis Varufakis, istifa kararını kişisel blogundan duyurdu

06 Temmuz 2015 11:39

Troyka'nın kurtarma paketine yüzde 61 ile "hayır" diyen Yunanistan'da Maliye Bakanı Yanis Varufakis istifa edeceğini açıkladı. Varufakis istifa kararını kişisel blogundan duyurdu. Varufakis, Eurogroup kreditörlerinin gelecek toplantılarda kendisinin var olmamasını tercih ettiğini öğrendiğini ve Başbakan Aleksis Çipras'ın bunun faydalı olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Bakan Twitter adresinden de bir açıklama yaptı ve "Minister No more!" diyerek "Artık bakan değilim" dedi.

Varufakis, "referandum sonuçlarının ardından yapılacak toplantılarda yer almayacağım, bugün itibariyle görevimden istifa ediyorum" diye devam etti.

Varufakis, Eurogroup kreditörlerinin gelecek toplantılarda kendisinin var olmamasını tercih ettiğini öğrendiğini ve Başbakan Aleksis Çipras'ın bunun faydalı olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Varufakis, Yunananistan'da dün yapılan ve Avrupa Birliği, Avrupa merkez bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan oluşan Troyka'nın paketine güçlü bir "hayır" oyunun çıktığı referandum sonrası yaptığı açıklamada da, "Bizim HAYIR'ımız, demokratik ve rasyonel bir Avrupa'ye EVET demektir" dedi.

Maliye Bakanı istifasıyla ilgili Yunanistan Maliye Bakanlığı'ndan henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

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