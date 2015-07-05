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Dünya

Varufakis: Batarsak Avrupa 1 trilyon Euro kaybedecek

'Neden bankaları kapatmak için bizi zorladılar. İnsanlara korku aşılamak için'

05 Temmuz 2015 14:05

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, "Yunanistan'ın batmasına izin verilmesi durumunda, 1 trilyon Euro kaybedilecek. Bu çok para. Avrupa'nın buna izin vereceğine inanmıyorum" dedi.

İspanya gazetesi El Mundo'ya konuşan Varoufakis, kreditörlerin Yunanistan'a yaptıklarını "terörizm" olarak niteledi.

Varoufakis "Neden bankaları kapatmak için bizi zorladılar. İnsanlara korku aşılamak için. Ve terörü yaydığın zaman, terörizm olur" ifadelerini kullandı.

Pazar günü yapılacak referandumda 'Hayır' çıkması halinde de kreditörlerle yeni bir anlaşmanın sağlanacağından emin olduğunu ifade eden Varoufakis, anlaşmaya varılmaması halinde bunun iki taraf içinde de (Avrupa ve Yunanistan) çok masraflı olacağını belirtti.

General Motors'un 2009 yılında borçlarının yeniden yapılandırılmasını örnek gösteren Varufakis, "İşte bizim istediğimiz buydu. Bir şirket finansa ihtiyacı olduğu zaman bankaya gider ve borçlarını yeniden yapılandırır. Şirket böylece kurtulur. Biz de bunu istiyoruz. Yarınki referandum Euro Bölgesi'nin bir üyesi olarak Yunanistan'ın geleceğine karar verilecek bir referandum. Yunanistan batarsa 1 trilyon Euro kaybedilecek. Bu da İspanya'nın bir yıllık gayri safi milli hasılasına denk geliyor. Bu çok para. Avrupa'nın buna izin vereceğine inanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

 

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