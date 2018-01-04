Yunanistan: Kaçan askerler, Türkiye’de işledikleri suçlardan yargılanabilir

Darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopter ile Aleksandropolis (Dedeağaç) kentine kaçan ‘FETÖ’ firarisi askerlerin Türkiye’de işledikleri suçlardan yargılanabileceği kaydedildi.

CNN Türk’ün haberine göre, Yunanistan’da yayın yapan Kathimerini gazetesi Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis’in darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Türkiye’nin iadelerini istediği askerlerle ilgili harekete geçtiğini yazdı. Bakan Kondonis’in bugün düzenlediği basın toplantısında, askerlerin Türkiye’de işledikleri suçlar için Yunan Ceza Kanunu'nun 8. Maddesi uyarınca Yunanistan’da yargılanabileceklerini söylediği ifade edildi.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin aktarımına göre de Yunan medyası, askerlerin Yunanistan’da yargılanabilmeleri için Türkiye’nin talepte bulunması gerektiğini de kaydetti.