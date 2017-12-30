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Dünya

Yunanistan, 'FETÖ' firarisi askerin iltica talebini kabul etti

İlticası kabul edilen askerin serbest bırakıldığı belirtildi

30 Aralık 2017 17:22

Yunanistan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra Dedeağaç'a kaçarak sığınan sekiz firari askerden birinin iltica talebini kabul etti.

Sekiz askeri Yunanistan'a kaçıran helikopterin yardımcı pilotunun, iltica talebi kabul edildikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

"15 Temmuz'daki darbe girişiminin parçası olduğuna dair kanıt yok"

AFP’nin haberine göre, darbe girişimi gecesi Türkiye’den Yunanistan’a kaçan askerin davasına bakan hâkimin, Ankara’nın iddialarını aksine askerin 15 Temmuz’daki darbe girişiminin bir parçası olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

Yunan basınında yer alan haberlerde, sığınma başvurusu kabul edilen askerin olimpiyat köyündeki polis merkezinden salıverildiği belirtildi. Diğer 7 asker hakkında da kısa süre içinde karar verilmesi beklendiği aktarıldı.

Yunanistan 15 Temmuz sonrası kaçan 8 askeri iade etmeme kararı almış; bu karar Ankara ile Atina hattında gerilime neden olmuştu.

TIKLAYIN - Yunanistan, 15 Temmuz'dan sonra kaçan 8 askeri de iade etmeme kararı aldı

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