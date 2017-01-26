Yunanistan, 15 Temmuz'dan sonra kaçan 8 askeri de iade etmeme kararı aldı

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

"Protesto ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kararla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Yunan yargısının tavrı, suçluların cezasız kalmasına yol açmaktadır. Yunanistan maalesef darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düştü."

Polis eşliğinde getirildiler

CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, 'FETÖ' üyesi oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları iddiasıyla Türkiye'ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde mahkemeye getirildi.

Yüksek mahkeme hâkimleri, askerleri gruplar halinde salona çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine okudu.

Talep reddedildi

Mahkeme, darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler için Türkiye'nin iade talebinin reddedildiğini bildirdi. Askerler için bundan sonra iltica süreci işleyecek. Bu sürecin mart sonuna ya da nisan başına kadar sürmesi bekleniyor.

Yunanistan'In iade etmeyi reddettiği askerlerin isimleri şöyle:

Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay Böyük, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Uğur Uçan, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Feridun Çoban, Başçavuş Bilal Kurugül ve Başçavuş Mesut Fırat.

"Siyasi karar alınabilir"

Yunanistan'daki askerlerin dosyasını takip eden İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Zeki Arıtürk, "Bu karar, hukuken nihai bir karardır. Ancak siyasi olarak nihai değildir. Son sözü Yunan Adalet Bakanlığı söyleyecek. İsterse Adalet Bakanlığı, bu askerleri iade edebilir" iddiasında bulundu.

Yunan hükümetinin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada darbeci askerlerin en kısa zamanda iade edileceğini duyurduğunu hatırlatan Arıtürk, "Bu sözün arkasında durmaları gerektiğine inanıyorum" görüşünü savundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan ve iltica talebinde bulunan sekiz darbeci asker, bugün bir kez daha hâkim karşısına çıkarılmıştı. Darbeci askerler hakkındaki nihai kararın 23 Ocak’ta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir hakimin kaza geçirmesi, diğer iki hakimin de kesin görüş bildirmemeleri nedeniyle duruşma bugüne ertelenmişti.

Dava süreci nasıl gelişti?

Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan sekiz darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, üç asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, beş askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki, iade edilmemesine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bir daha geri göndermeye çalışmayacaklar zaten davadan önce de bu insanların masum oldukları, Türkiye’ye gönderilirlerse adil yargılanmayacaklarına yönelik propagandalar söz konusuydu. İltica işlemleri mart sonuna kadar sürecek nisan ayına kadar sürecek. Bugün önemli olan Yargıtay’ın aldığı karar. Kısaca, İade edilmeyecek."