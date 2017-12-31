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Dünya

Yunanistan hükümeti, 'FETÖ' firarisi askerin serbest bırakılmasına itiraz etti

Yunanistan hükümetinden serbest kalan firari askerle ilgili yeni bir adım geldi

31 Aralık 2017 00:47

Yunan hükümeti 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak iltica başvurusu yapan 8 askerden birinin iltica başvurusunun kabul edilmesine ilişkin İltica Komisyonu'na itirazda bulundu.

Yunanistan Başbakanlık Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, darbeci askerin kabul edilen sığınma talebinin iptali için ilgili mahkemeye itirazda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "8 Türk asker ile ilgili defalarca ve açıkça ifade edilen sabit tezimiz çerçevesinde, Yunan hükümeti tarafından, İkinci Derece Mülteci Komisyonu'nun sığınma verilmesiyle ilgili dünkü kararının iptali için dilekçe sunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birinin başvurusunun Bağımsız İltica Komisyonu tarafından bugün kabul edildiği açıklanmış ve başvurusu kabul edilen Süleyman Özkaynakçı isimli askerin, Komisyonunun kararının ardından serbest bırakıldığı belirtilmişti.

 

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