Yunanistan eski Maliye Bakanı Varofakis: Çipras ya intihar edecekti ya idam edilecekti

Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, istifa etmesinin ardında yatan nedenin, referandumdan bir gece önce hükümetin anlaşmaya ‘evet’ diyeceğinin farkına varması olduğunu söyledi. Hata yaptığını kabul eden Varoufakis, "Çipras bir karar vermek zorundaydı: İntihar etmek ya da idam edilmek" dedi.

Yanis Varoufakis, CNN'de katıldığı bir söyleşide açıklamalarda bulundu. Müzakereler sırasında Yunanistan'ın ve kendisinin birçok hata yaptığını kabul eden Varoufakis, Troyka'nın mantıklı ve her iki tarafa fayda sağlayacak bir anlaşma yapmak gibi bir amacının olmadığını belirtti.

Uluslararası kreditörlerin, daha ziyade SYRİZA hükümetini aşağılamayı, iktidardan düşürmeyi ya da en azından kendi politikalarından vazgeçirmeyi hedeflediğini ifade eden Varoufakis, istifa etmesinin sebebini, referandumdan bir gece önce hükümetin anlaşmaya evet diyeceğinin farkına varması olduğunu belirtti.

Hükümetin yöneliminden dolayı istifa etmesine rağmen Çipras'ın arkasında olduğunu belirten Varoukakis, "Çipras bir karar vermek zorundaydı: İntihar etmek ya da idam edilmek" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın anlaşmayı kabul etmek dışında, B planının olmadığı eleştirilerine de yanıt veren Varoufakis, "Başbakanın talimatı ile Maliye Bakanlığı olarak biz B planı geliştirdik. Planımız, Avro bölgesinden çıkmak değildi. Hükümetin, Avro'nun değerine sabitlenmiş, kendi bastığı, geçici para birimini kullanmaktı" sözlerini kullandı.