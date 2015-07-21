T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan eski Maliye Bakanı Varofakis: Çipras ya intihar edecekti ya idam edilecekti

Varoufakis istifa etmesinin nedeninin, hükümetin anlaşmaya 'evet' diyeceğini anlaması olduğunu söyledi

21 Temmuz 2015 21:05

Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, istifa etmesinin ardında yatan nedenin, referandumdan bir gece önce hükümetin anlaşmaya ‘evet’ diyeceğinin farkına varması olduğunu söyledi. Hata yaptığını kabul eden Varoufakis, "Çipras bir karar vermek zorundaydı: İntihar etmek ya da idam edilmek" dedi.

Yanis Varoufakis, CNN'de katıldığı bir söyleşide açıklamalarda bulundu. Müzakereler sırasında Yunanistan'ın ve kendisinin birçok hata yaptığını kabul eden Varoufakis, Troyka'nın mantıklı ve her iki tarafa fayda sağlayacak bir anlaşma yapmak gibi bir amacının olmadığını belirtti.

Uluslararası kreditörlerin, daha ziyade SYRİZA hükümetini aşağılamayı, iktidardan düşürmeyi ya da en azından kendi politikalarından vazgeçirmeyi hedeflediğini ifade eden Varoufakis, istifa etmesinin sebebini, referandumdan bir gece önce hükümetin anlaşmaya evet diyeceğinin farkına varması olduğunu belirtti.

Hükümetin yöneliminden dolayı istifa etmesine rağmen Çipras'ın arkasında olduğunu belirten Varoukakis, "Çipras bir karar vermek zorundaydı: İntihar etmek ya da idam edilmek" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın anlaşmayı kabul etmek dışında, B planının olmadığı eleştirilerine de yanıt veren Varoufakis, "Başbakanın talimatı ile Maliye Bakanlığı olarak biz B planı geliştirdik. Planımız, Avro bölgesinden çıkmak değildi. Hükümetin, Avro'nun değerine sabitlenmiş, kendi bastığı, geçici para birimini kullanmaktı" sözlerini kullandı.

ETİKETLER

varoufakisyunanistankreditörmali krizabimf

İlgili Haberler

Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis: Merkel ya uzlaşacak ya da bizi gemiden atacak

Yannis Varoufakis, yarın yapılacak AB liderler zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'e çağrıda bulundu

Yunanistan'da kurtarma paketine 'hayır' diyen hükümet üyeleri koltuğundan oldu

Yunanistan Başbakanı Çipras, yeni reform paketine açıkça karşı çıkan kabine üyelerini görevden aldı

Yunanistan bankalarında ilk iş günü

Yunanistan’da bankalar üç hafta sonra yeniden açıldı. Peki bankalarda gün nasıl geçti? Deutsche Welle Yunanca servisinden Jannis Papadimitriou Atina'daki banka şubelerine giderek araştırdı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24