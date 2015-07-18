Yunanistan'da kurtarma paketine 'hayır' diyen hükümet üyeleri koltuğundan oldu

Yunan parlamentosunda yeni kemer sıkma paketinin oylamasında iktidar partisi Syriza’dan üst düzey çok sayıda isim karara karşı olduklarını açıkça belirtmişti. Oylamanın ardından Başbakan Alexis Çipras, fire veren kabine üyelerinde değişikliğe gitti.

Çalışma Bakanı Panos Skourletis, kurtarma paketini sert bir dille eleştiren Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis’in yerine atandı. İdari Reformlar Bakanı George Katrougalos ise yeni Çalışma Bakanı oldu.

Görevinden istifa eden Ekonomi Bakan Yardımcısı Nadia Valavani’nin yerine Tryfon Alexiadis getirildi. Akademisyen Christoforos Vernardakis Savunma Bakan Yardımcısı pozisyonuna atandı. Milletvekili Olga Gerovassili, Gavriel Sakellarides'in yerine hükümet sözcüsü yapıldı.

Yeni kabine üyeleri cumartesi günü mecliste yemin ederek görevlerine başlayacak.

AB'den kısa dönemli kredi

Al Jazeera'da yer alan habere göre, kabine değişiklikleri, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a kısa dönem finansmanı için pazartesi günü 7,17 milyar Euro değerinde kredi sağlanacağını açıklamasından birkaç saat sonra geldi.

Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması (EFSM) aracılığıyla verilecek kredinin vadesi 3 ay olacak. Konseyden yapılan açıklamada, "Bu krediyle, yeni programın uygulanmasına başlanıncaya kadar Yunanistan, IMF ve Avrupa Merkez Bankası'na olan birikmiş borçlarını ödeyecek" denildi.

Yunan parlamentosu, Avrupa Birliği'nden ülkeye toplam 86 milyar Euro kredi ve hibe akışı karşılığında yeni kemer sıkma politikaları getirecek üçüncü kurtarma paketini iki gün önce kabul etmiş, 229 milletvekili 'evet', 64'ü ise 'hayır' oyu kullanmıştı.

149 üyeli Syriza'dan 38 milletvekilinin destek vermediği paket, AB yanlısı muhalefet milletvekillerinin oylarıyla geçmişti.