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Yunanistan, 3 askerin iade talebini 2'nci kez reddetti

8 asker 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Yunanistan'a sığınma talebinde bulunmuştu

25 Nisan 2017 17:08

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girşiminden sonra Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'nin ikinci kez iadesini istediği 8 askerden 3'ünün iade talebini reddetti.

Askerlerin savunmalarının ardından söz alan savcı Ourania Stathea, Türkiye'nin sunduğu yeni delillerin inandırıcı bulunmadığını iddia ederek, iade talebinin reddedilmesini istedi. 

Üç askerin Türkiye'ye iadesinin reddedilmesine karar veren mahkeme, gözaltında tutulan darbecilerin serbest bırakılmasında mahsur görülmediğini kaydetti.

Mahkemeye çıkacak askerlerin isimlerinin Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik olduğu belirtildi.

Diğer beş asker için ise henüz duruşma tarihlerinin belirlenmediği kaydedildi.

8 cuntacı asker, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında bu askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine Türkiye, iki yeni suçlamayla askerlerin iadesini yeniden talep etmişti.

Askerlerin sığınma başvuruları, Yunanistan İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. Yunan makamları, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar askerlerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.

 

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