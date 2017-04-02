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Yunanistan'a geçmek isteyen 34 göçmen yakalandı

Kuşadası’ndan Yunan adalarına gitmek isteyen 34 göçmen jandarma tarafından yakalandı

02 Nisan 2017 01:59

Kuşadası’nda yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen 34 göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na Güzelçamlı sahilinde bir grup göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçma hazırlığı ihbarı alan Kuşadası İlçe Jandarma Asayiş Timleri harekete geçti.

Operasyon yapan jandarma ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 34 göçmeni lastik bir botla denize açılmak üzereyken yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilip, yemek ve yiyecek verilen 30’u Suriye, 3’ü İran ve 1’i Afganistan uyruklu göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.

 

 

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