Yunan parlamentosu, kurtarma paketi anlaşmasını oylayacak

Euro Bölgesi liderlerinin Brüksel'deki zirvesinde, Yunanistan'a ağır koşulları yerine getirmesi şartıyla sunulan destek planı artık parlamentonun onayına kaldı.

Üçüncü kurtarma paketinin Yunanistan'a verilebilmesi için vergilerin artırılması, emeklilik sisteminde yeni kesintilere gidilmesi ve kamu harcamalarının kısılmasını öngören yasa paketinin Çarşamba günü sonuna kadar parlamentodan geçmesi gerekiyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, koalisyon ortağı Savunma Bakanı Panos Kammenos, oylama öncesi açıklamasında destek çıkmayacağını duyurdu.

Eğer anlaşmaya varılmazsa, Yunan bankalarının 'çökebileceği ve ülkenin Avrupa para birliği, Euro bölgesinden çıkmaya zorlanacağı' yorumları yapılıyor.

Brüksel'deki zirve sonunda AB, üç yıl içinde Yunanistan'a 86 milyar euroluk bir finansman sağlanacağını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras da 'zorlu bir mücadele' ile 'büyüme paketi aldıklarını ve borçların yeniden yapılandırılmasını kabul ettirdiklerini' söyledi.

BBC'nin Atina'dan bildiren muhabiri Mark Lowen, Tsipras'ın hafta içinde kabinede değişikliğe gitmesi ve hafta sonuna doğru yeni bir birlik hükümeti kurmasının beklendiğini aktarıyor.

Bankalar kapalı

Yunan bankaları son iki haftadır kapalı. Bankamatiklerden de günde yalnızca 60 euro çekilebiliyor.

AB ile varılan anlaşmada, kurtarma paketi karşılığında Yunanistan'in bazı varlıklarının Euro bölgesi tarafından yönetilecek bir borç geri ödeme fonuna aktarılması maddesi de var.

Buna göre, Yunanistan'ın 50 milyar euroya kadar varlıkları bu fona aktarılacak ve Atina'dan yönetilecek bu fon Yunan bankalarının ayağa kaldırılması ve borçların ödenmesi için kullanılacak.

Fon, satışlardan elde edilecek gelirlerden 25 milyar euroyu Yunanistan'a geri verecek ve bu miktar Yunan bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesinde kullanılacak.

Atina'nın Avrupa Merkez Bankası'na 20 Temmuz'a kadar da 3,5 milyar euro ödeme yapması gerekiyor.

Varufakis: Uygulanması imkansız

Diğer yandan, Yunanistan'da Euro Bölgesi ile görüşmelerin çökmesinin ardından istifaya zorlanan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, ülkesiyle AB arasında üçüncü kurtarma paketi için varılan anlaşmanın uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Varufakis paketi 'Yeni bir Versay anlaşması' diye niteledi.

Avustralya'nın ABD radyosuna konuşan Varufakis, "bunun uygulanması imkansız bir paket olduğunu Aleksis Tsipras'ın da bildiğini" kaydetti.

Yunanistan'ın alacaklılarının Tsipras'dan intikam alma peşinde olduğunu öne süren eski Yunan maliye bakanı, "Troyka (AB, AMB,IMF) Tsipras'ın, son beş yıldır kendilerine yönelttiği her bir eleştiriyi ona yedirmeye çalışıyor. Sadece hükümette olduğumuz altı ayın değil ondan önceki beş yılın da hesabı" dedi.

Bunun ekonomiyle bir ilgisi olmadığını söyleyen Varoufakis, sözlerini "Bunun Yunanistan'ı yeniden düzelme yoluna sokmakla hiç bir ilgisi yok. Bu Avrupa'nın başına dolanan yeni bir Versay anlaşması ve Başbakan da bunu biliyor. Biliyor ki yapsa da yanacak, yapmasa da" diye sürdürdü.