Yunanistan için üçüncü kurtarma paketi kabul edildi

Yunanistan için 14 saat süren görüşmelerden sonra üçüncü kez iflastan kurtarma paketi üzerinde uzlaşıldı. 50 milyar euroluk dev bir fonu kapsayan anlaşmada fonun kontrolü tamamen AB denetiminde olacak. Paranın nasıl harcandığı AB yetkilileri tarafından Yunanistan’da kontrol edilecek. Söz konusu sistem akıllara Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma döneminde kurulan Düyun-u Umumiye idaresini getirdi.

Yunanistan, sabaha kadar süren toplantılar sonrasında Avrupalı liderlerle üçüncü kurtarma paketini alma konusunda anlaştı. Eurogroup Başkanı Jeroem Dissjelboem, kritik toplantı sonrasında ilk kez konuştu ve Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmayacağını söyledi. Anlaşma sonrasında Angela Merkel de konuştu. Merkel, Alman Parlamentosu'nu olağanüstü toplantıya çağıracaklarını söyledi. Yunanistan bu anlaşmayla üçüncü kez Avrupa'dan kurtarma paketi almış oldu.

Dissjelboem'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"14 saat bir toplantı yaptık. Masadaki bütün gündem maddelerini değerlendirdik. Güven meselesi çok önemliydi. Özellikle reform maddi durum ve borç sorunları.Bütün bunları konuştuk. Bunları sağlamak zorunda kaldık. Yunanistan’ı yeniden rayına oturtmak için çaba gösterdik. Zirve boyunca anlaşma sağlandı. Ve anlaşma metnine bakıldığında bazı konuları göreceksiniz. Yunanistan meclisi önemli konularda çalışacak. Yunan Meclisi’nin onayı gerecek. Üye devletler işbirliği içinde çalışacak. Yunanistan’ın tekliflerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Borç ve finansman konusuda anlaşma içinde yer alıyor. Ve bir form oluşturulacak. Varlıklar bu fona transfer edilecek.

Özelleştirme Yoluyla olabilir. Bu para borcun azaltılması için kullanılacak. Önümüzdeki zorlu konulardan bir tanesi de bankalar olacak. Ve bu para da bankaların sermayelerini sağlayamaya çalışacak.

Birkaç saat uyuduktan sonra yine toplantıya gideceğiz. Yunan Meclisi’nin onayı gerekiyor bunun için. Ve bu gerçekleştikten sonra Çarşamba günü Eurogroup çağrısı olacak. Ulusal meclisler de bunu oylayacaklar."

'Syriza’nın zıttı bir anlaşma'

Dissjelboem, basından gelen soruları da yanıtladı.

Eurogroup Başkanı, "Yunan hükümetinin bu haliye anlaşmayı onaylayamayacağı gibi yorumlar var buna ne diyorsunuz?" sorusuna, " SYRIZA’nın zıttı bir anlaşma gibi bu. Şu anda çok erken hangi yöne gider bilemiyoruz bu tartışma" yanıtını verdi.

Çipras: Mücadelemiz devam edecek

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, ülkesinin kreditörleriyle anlaşarak borçlarını yeniden yapılandırmayı ve 35 milyar euro tutarındaki ekonomik büyüme fonuyla orta vadeli finansman temin etmeyi başardığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Güç bir mücadele verdik, zor kararlarla karşı karşıyayız. Avrupa'daki muhafazakar çevrelerin radikal planlarını bertaraf eden kararı alacak sorumluluğu gösterdik. Finansal olarak bizi boğacak ve bankacılık sistemini çökertecek planı bertaraf ettik. Borçları yeniden yapılandırmayı başardık. Orta vadeli finansman sağlamayı başardık. Yunanistan ekonomik büyümeyi tekrar sağlama mücadelesine devam edecek. Alınan karar ekonomik büyümeye imkan verecek, anlaşmanın uygulanması zor. Büyüme için 35 milyar euroluk paketin varlığı ve borçların yeniden yapılandırılması Yunanistan'ın euro bölgesinden çıkması ihtimalinin geride kaldığını piyasalara gösterecek. Anlaşmanın getireceği yük sosyal adalet temelinde paylaşılacak. Daha önce kriz döneminde bedel ödemeyenler bu sefer yükü üstlenecek" dedi.

Hollande: İlk ödeme 20 Temmuz

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Euro Bölgesi zirvesinde Yunanistan ile anlaşmaya varıldığını, yeni paket kapsamında bu ülkeye ilk ödemenin 20 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

Zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollande, "Bu anlaşma Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nde kalmasını sağlayacak" dedi. Anlaşma gereği Yunanistan'da 50 milyar euroluk devlet varlığının bir fonda toplanacağını vurgulayan Hollande, ayrıca birkaç milyar euroluk kamu varlığının da özelleştirileceğinin altını çizdi.

Anlaşma ile Yunanistan'daki kriz koşulları da yumuşayacağını belirten Hollande, anlaşmaya bağlı olarak, Yunanistan hükümetinin seçmenlerin reddettiği bazı yasaları da çıkarmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Basın toplantısından çıkan bilgilere göre, Yunanistan'ın yeni paketinin tophlamı, bankalara koyulacak 25 milyar euroluk kaynak da dahil toplam 85 milyar euro dolayında olması bekleniyor.

Juncker: Yunanistan çıkmayacak

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmayacağını açıkladı.

Euro Bölgesi liderlerinin Yunanistan ile ilgili toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Juncker, Yunanistan konusunda bir anlaşmaya varıldığını söyledi. Juncker, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nde kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da, Yunanistan'ın ciddi reformlar ve mali destek ile kurtarılması için oybirliğiyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre, Yunanistan bankalarına 25 milyar eroluk fon sağlanacak.