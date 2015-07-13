Merkel'den Yunanistan açıklaması: Siyasi bir karar ortaya çıktı

Euro Bölgesi'nin patronu olarak nitelendirilen Almanya Başbakanı Angela Merkel Yunanistan'ın kurtarma paketi üzerinde anlaşılmasından sonra açıklamalarda bulundu. Bir önceki kurtarma paketini referanduma götürdüğü için Yunanistan’a kızan ve kurtarma şartlarının ağırlaştırılmasında kilit rol oynadığı iddia edilen Merkel, Euro Bölgesi'nin Yunanistan'ın borçlarını yeniden yapılandırma niyetinde olduğunu söyledi. Merkel, Yunanistan'ın borcunun bir kısmının silinmesinin ise söz konusu olmadığını vurguladı.

Önlerinde "uzun ve zor" bir yol olduğuna dikkat çeken Merkel, "Siyasi bir karar ortaya çıktı. Bu kararda da bir programdan söz ediyoruz. Yunanistan IMF programından sonra 2016’dan sonra Temmuz’un 15’ine kadar da önemli adımların atılması gerekiyor diye konuşuldu. Yunanistan’ın atması gereken adımlar var. Emeklilik sisteminin değiştirilmesi ve mevcut mali politikada yapılması gereken değişiklikler ve önümüzdeki süreçte bankaların çalışmaya devam edebilmesi için bunun yanı sıra Çarşamba gününe kadar Yunanistan parlamentosunun onaylaması gereken adımlar var. Bundan sonra da kendi meclislerimiz süreci başlatacaklar” diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, “Bundan sonraki süreçte de Eurogroup bunu ele alacak. Resmi anlaşma o zaman yürürlüğe girecek. Biz de o zaman Alman Parlamentosunu olağanüstü toplantıya çağıracağız. Bundan sonraki süreçte önemli değişiklikler yapmak gerekiyor" ifadelerini kullanan Merkel şöyle devam etti:

50 milyar Euro’luk fon

"87 milyarlık bir rakam söz konusu burada sürdürülebilirlik nasıl yapılır ona baktık. 50 milyar euroluk bir fon konusunda anlaşmaya varıldı. Bu fondan elde edilen gelir de ki AB yönetimi denetimi altında olacak bu. Bu fonun bir kısmı borcun azaltılması için kullanılacak. Bir kısmı da doğrudan yatırıma harcanacak. Özelleştirme konusunda elimizde olan en iyi imkanları kullanarak mümkün olan en iyi geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Geçmişte de daha önce gördük. Burada önemli olan uygulamadır. Bu süreçtede kurumlar normal işlemeye başlamalı. Yunanistan’da başlayanlar da diğer ülkelerde yaşananlara paralel. İnsani bir kriz var. Yunan hükümetine biz de yardım etmek istiyoruz. Şubat ayında kabul edilen bazı yasalar vardı. Ve bu yasalardan da geri adım atılması gerekecek. Paranın önemli bir kısmı bankaların sermayelendirmesi için kullanılacak. Son birkaç ayda zorluk yaşanmıştı biliyorsunuz. Avrupa geneline baktığınızda belli bir miktar büyüme gerçekleşmiş ve bu büyüme gerçekleşmişti."