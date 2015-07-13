Yunanistan krizinde uzlaşma sağlandı

Euro Grubu liderleri ile Yunan hükümeti arasında uzlaşma sağlandığını ilk duyuran
Belçika Başbakanı Charles Michel oldu. Michel, Twitter hesabından paylaştığı ksıa
bir mesajla "Uzlaşma" açıklaması yaptı.
Ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk da anlaşma sağlandığını
doğruladı. Tusk, twitter mesajında, Euro liderler zirvesinde oy birliğiyle anlaşma
sağlandığını duyurdu.Tusk, tüm Euro ülkelerinin Yunanistan'a Avrupa İstikrar
Mekanizması (ESM) çerçevesinde mali yardımlar yapılması ve Yunanistan'ın ciddi
reformları hayata geçirmesi için hazır olduğunu bildirdi.
Taraflar arasındaki uzlaşmanın ayrıntıları henüz netlik kazanmadı. Alman hükümetinin,
ESM yasası doğrultusunda hükümete müzakere yetkisi vermesi için Federal Meclis'in
onayını alması gerekiyor. Yunan hükümetinin ise bu hafta içinde bir yasa paketi ile
kabul ettiği reformları meclisten geçirmesi bekleniyor. Son olarak yunanistan'ı mali
yardım ihtiyacının 86 milyar euro tutarında olduğu ortaya çıkmıştı.