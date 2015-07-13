Yunanistan krizinde uzlaşma sağlandı

Euro Grubu liderleri ile Yunan hükümeti arasında uzlaşma sağlandığını ilk duyuran

Belçika Başbakanı Charles Michel oldu. Michel, Twitter hesabından paylaştığı ksıa

bir mesajla "Uzlaşma" açıklaması yaptı.

Ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk da anlaşma sağlandığını

doğruladı. Tusk, twitter mesajında, Euro liderler zirvesinde oy birliğiyle anlaşma

sağlandığını duyurdu.Tusk, tüm Euro ülkelerinin Yunanistan'a Avrupa İstikrar

Mekanizması (ESM) çerçevesinde mali yardımlar yapılması ve Yunanistan'ın ciddi

reformları hayata geçirmesi için hazır olduğunu bildirdi.

Taraflar arasındaki uzlaşmanın ayrıntıları henüz netlik kazanmadı. Alman hükümetinin,

ESM yasası doğrultusunda hükümete müzakere yetkisi vermesi için Federal Meclis'in

onayını alması gerekiyor. Yunan hükümetinin ise bu hafta içinde bir yasa paketi ile

kabul ettiği reformları meclisten geçirmesi bekleniyor. Son olarak yunanistan'ı mali

yardım ihtiyacının 86 milyar euro tutarında olduğu ortaya çıkmıştı.