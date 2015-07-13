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Dünya

Çipras'tan ilk açıklama: Bütün Avrupa'ya 'onur mesajı' verdik, savaşa devam edeceğiz

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 16 saat süren Yunanistan zirvesinde anlaşma sağlandı

13 Temmuz 2015 14:00

Yunanistan, sabaha kadar süren toplantılar sonrasında Avrupalı liderlerle üçüncü kurtarma paketini alma konusunda anlaştı.

Kabul edilemez diyerek referanduma götürdüğü kurtarma paketinden daha ağır şartlar barındıran bir reform paketini kabul etmek zorunda kalan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras konuya ilişkin ilk açıklamasında "Büyük mücade verdik önümüzde zorlu kararlar var.  Mali takınma ve bankacılık sisteminde çöküşü engelledik. Savaş devam edeceğiz. Bütün Avrupa'ya 'onur mesajı' verdik" dedi.

Anlaşma gereği, 50 milyar euro büyüklüğünde devlet varlığının bir fona koyulacağını söyleyen Tsipras, varılan anlaşma ile Yunanistan'ın kendi ayakları üzerinde durabileceğini ve ekonominin yeniden büyüme dönemine gireceğini vurguladı.

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