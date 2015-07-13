Eurogroup Başkanı: Yunanistan Euro Bölgesi'nden çıkmayacak

Yunanistan, sabaha kadar süren toplantılar sonrasında Avrupalı liderlerle üçüncü kurtarma paketini alma konusunda anlaştı. Eurogroup Başkanı Jeroem Dissjelboem, kritik toplantı sonrasında ilk kez konuştu ve Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmayacağını söyledi.

Euro Bölgesi zirvesi sonrası Avrupa Birliği liderleri açıklamalar yapıyor:

"14 saat bir toplantı yaptık. Masadaki bütün gündem maddelerini değerlendirdik. Güven meselesi çok önemliydi. Özellikle reform maddi durum ve borç sorunları.Bütün bunları konuştuk. Bunları sağlamak zorunda kaldık. Yunanistan’ı yeniden rayına oturtmak için çaba gösterdik. Zirve boyunca anlaşma sağlandı. Ve anlaşma metnine bakıldığında bazı konuları göreceksiniz. Yunanistan meclisi önemli konularda çalışacak. Yunan Meclisi’nin onayı gerecek. Üye devletler işbirliği içinde çalışacak. Yunanistan’ın tekliflerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Borç ve finansman konusuda anlaşma içinde yer alıyor. Ve bir form oluşturulacak. Varlıklar bu fona transfer edilecek.

Özelleştirme yoluyla olabilir. Bu para borcun azaltılması için kullanılacak. Önümüzdeki zorlu konulardan bir tanesi de bankalar olacak. Ve bu para da bankaların sermayelerini sağlayamaya çalışacak.

Birkaç saat uyuduktan sonra yine toplantıya gideceğiz. Yunan Meclisi’nin onayı gerekiyor bunun için. Ve bu gerçekleştikten sonra Çarşamba günü Eurogroup çağrısı olacak. Ulusal meclisler de bunu oylayacaklar."