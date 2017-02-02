Yunan özel birlikleri Kardak yakınlarına paraşüt ile indirildi!

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis’in talimatıyla, Yunan özel birliğindeki paraşütçülerin dün uçaktan atlayarak Kardak Kayalıkları'na yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgeye indiği ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yaşar Anter'in Yunan 'www.armynow.net' askeri sitesine dayandırdığı haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yanında bazı askeri yetkililerle birlikte dün sabah, 21 yıl önce ölen 3 Yunan askerinin anısına Kardak kayalıklarına helikopterden çelenk attı. Aynı saatlerde Türk F-16 uçaklarının Kardak kayalıkları üzerinde uçtuğu Yunan basınında yer aldı.

Yunan Savunma Bakanı çelengi Kardak'a böyle bıraktı

Türk jetlerinin bölgede alçak uçuş yaptığı iddialarının ardından Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Papadakis’in talimatıyla Yunan özel birliğindeki paraşütçüler, Kardak Kayalıkları'na yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgede uçaktan atlayış yaptı.

Yunan internet sitesinde Yunan askerlerinin Bodrum’un Turgutreis ve Akyarlar Mahalleleri açıklarındaki Psemiros ile İstanköy Adası arasındaki Kumburnu Mevkisi’ndeki paraşütle atlayış fotoğarflarına da yer verildi.