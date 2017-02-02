'FETÖ'den gözaltına alınan ilk kadın general adayı, Akar'ın Kardak ziyaretine katılmış!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 pilot arasında kritik isimler de yer alıyor. TSK’nın ilk kadın general adayı Yarbay Bilgehan Bülbül gözaltına alınmadan bir gün önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak ziyaretinde en yakınında olan isimlerden biriydi.

Havacılara yönelik 'FETÖ' soruşturmasında önceki gün gözaltına alınan askerler arasında Türkiye'nin gelecekteki ilk kadın generali olma ihtimali en yüksek kadın subay olarak gösterilen ve Genelkurmay Başkanlığı'nda çalışan Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün de olduğu ortaya çıktı. Bülbül'ün eşi Hava Pilot Kurmay Yarbay Nail Bülbül de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yenişafak gazetesinin haberine göre, Yarbay Bilgehan Bülbül ve eşi Nail Bülbül'ün, 'FETÖ'nün sivil imamı'nın savcılığa verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi. 'Sivil imam', Bülbül çiftinin Eskişehir yolu üzerindeki bir sitede bulunan evlerinde imamlarla toplantı yaptıklarını iddia etti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Genelkurmay Karargahı'na atanan Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem'de Hava Kuvvetleri danışmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Hava Harp Akademisi'nden 2008 yılında mezun olan Bilgehan Bülbül, Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın kurmay subayıydı. Bülbül, bu özelliğiyle, Türkiye'nin gelecekteki ilk kadın generali olma ihtimali en yüksek kadın subay olarak gösteriliyordu.

Kardak'ta komutanın yanındaydı

Bülbül gözaltına alınmadan bir gün önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak ziyaretinde en yakınında olan isimlerden biriydi. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) Akar'ın Kardak ziyareti ile ilgili geçtiği fotoğraflarda Bülbül'de yer alıyor. Bülbül'ün bu ziyarettin bir gün sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

Hava kuvvetleri komutanı olabilirdi

2016 yılı YAŞ toplantısında albaylığa terfi ettirilmeyerek temdit alan Bilgehan Bülbül'ün, teamüller gereği 2017 yılında albay, 2022 yılında ise tuğgeneralliğe yükselmesinin önünde bir engel bulunmuyordu. Bülbül'ün orgeneralliğe kadar yükselerek ilk kadın Hava Kuvvetleri Komutanı olabileceği de zikrediliyordu. Bülbül, Ankara Etimesgut'ta konuşlu 211. Filo'nun (Gezgin Filo) Komutanlığını yaptı. Bu filoda, nakliye, ambulans ve elektron belirtiliyordu. Harp görevlerini yerine getiren CASA uçakları (CN-235M) bulunuyor. Bülbül, Hava Kuvvetleri'nde filo komutanlığı yapan ilk kadın subay olarak da tanınıyordu.