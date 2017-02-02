Askeri kaynaklar: Orgeneral Akar, CHP'nin Kardak'la ilgili iddia ve yorumlarına sert tepki gösterdi

Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının Kardak ziyaretini eleştiren CHP'ye TSK içinde sert tepkilerin yükseldiğini savundu. Çevikcan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Genelkurmay Başkanı da kaymakamlar gibi referandum kampanyasına bir siyasi figüran olarak katılmak mı istemektedir?" sözlerini hatırlatarak "Askeri kaynaklarla yaptığım görüşmelerden edindiğim bilgiler, Orgeneral Akar’ın şahsında Genelkurmay Karargâhı'nın bu iddia ve yorumlara sert tepki gösterdiği yönünde" ifadelerini kullandı.

Yunan Savunma Bakanı çelengi Kardak'a böyle bıraktı

Serpil Çevikcan'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (2 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Askeri kaynaklar: ‘Siyasi amaçlı değil, görev’' başlıklı yazısı şöyle:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın beraberinde kuvvet komutanlarıyla Kardak kayalıkları bölgesine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin tartışmalar sürüyor.

Konu, iç politikada da sıcak bir gündem maddesine dönüştü.

Orgeneral Akar’ın söz konusu ziyareti ve burada verdiği görüntü iç siyasi gelişmelerle ilişkilendirilerek eleştiri konusu yapılıyor.

Ana muhalefet partisi CHP, Orgeneral Akar’ın 10 tane astsubayla operasyon düzenlenen Kardak’a komutanlarla gitmesini eleştirdi.

CHP’nin eleştirileri bununla da kalmadı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Genelkurmay Başkanı da kaymakamlar gibi referandum kampanyasına bir siyasi figüran olarak katılmak mı istemektedir? Milliyetçi oylara selam durmak anlamına gelen bu girişimin altında ne yattığını da Genelkurmay Başkanı kamuoyuyla paylaşabilmelidir” ifadeleriyle Akar ve komutanları eleştirdi.

Kamuoyuna, “Aynı pozu El Bab’ta ve Başika’da bekliyoruz” şeklinde eleştiriler de yansıdı.

Bu eleştiriler Genelkurmay karargahında büyük rahatsızlık yarattı.

Askeri kaynaklarla yaptığım görüşmelerden edindiğim bilgiler, Orgeneral Akar’ın şahsında Genelkurmay karargahının bu iddia ve yorumlara sert tepki gösterdiği yönünde.

Orgeneral Akar’ın Kardak ziyaretini, göreve geldikten 3 ay sonra planladığı kamuoyuna yansıdı.

Akar: Yıldönümünde gitmeyi düşünüyorum

Öğreniyoruz ki Akar, o günlerde, “Kardak’ı, Ege’de aidiyeti belirsiz adaları Yunanistan sürekli kaşıyor. Çelenk atma vs. işler yapılıyor. Meselenin yıldönümünde Kardak’a gitmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullanmış.

Ancak terörle mücadele konusunda yaşanan sıcak gelişmeler, bu ziyaretin 2017’ye sarkmasına neden olmuş görünüyor.

Darbeci subayları Yunanistan’ın iade etmemesi de geciken ziyaret için itici güç olmuş.

Şimdi askeri kaynaklardan edindiğim bilgiler çerçevesinde söz konusu iddialara gösterilen tepkileri şöyle özetleyebilirim:

Orgeneral Akar’ın, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği ziyarette öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz alaka ve menfaatleri hakkında farkındalık yaratmak ve bunu sürdürmek amaçlanmıştır.

Ege Denizi ve Kardak kayalıkları bölgesinde varlık gösterilerek icra edilen seyir, provakatif değildir, tamamen Türk karasularında icra edilmiştir.

"İddialar TSK’ya zarar veriyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri siyaset üstü bir kurumdur, siyaset dışında kalmaktadır. Bunun dışındaki iddialar önce TSK’ya zarar vermektedir. TSK’nın herhangi bir tarafa çekilmeye çalışılması önce TSK’ya zarar verir. Siyasilerden gelen asılsız iddia ve yorumlar TSK’yı rahatsız etmektedir.

TSK, görevini yapmaktadır. Kardak’a yönelik etkinlik de görevlerinden biridir. Orgeneral Akar tarafından Kardak kayalıklarına yapılan ziyaret esasen 1 yıl önce icra edilmesi öngörülmüş planlı bir faaliyettir. 29 Ocak 2017’de icra edilmiştir.

Yunanistan her yıl, yıldönümlerinden istifade ederek provoke edici eylemler yapmış ve halen yapmaktadır. TSK olarak ön almak suretiyle Yunanistan’ın bu konuyu suistimal etmesi engellenmeye çalışılmıştır.

"Ziyaretin hiçbir siyasi amacı yok"

Başika ve El Bab bizim kara sahamız değildir. Arada büyük fark var. Genelkurmay Başkanı, bu sıfatıyla, Türkiye’nin toprağı olmayan El Bab ya da Başika’ya gittiği zaman, bu farklı anlama gelir ve krize yol açar. Ama Kardak’ta seyir icra edilen yer Türkiye’nin karasularıdır.

Bu ziyaretin hiçbir siyasi amacı yoktur, planlanmış ve icra edilmiş bir seyir faaliyetidir. Bu tip yakıştırmalar en başta TSK’ya zarar vermektedir.

Askeri kaynaklardan yansıyan tepkilerin özeti bu.

Sıcak gelişmelerin de ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak dün Yunanistan silahlı kuvvetlerine ait helikopterlerin Kardak bölgesinde, Türk hava sahasında uçuş yapmaları üzerine Türk jetleri havalandı.

Jetler, alçak uçuşla helikopterlere karşılık verdi ve bölgeden uzaklaşmalarını sağladı.

FETÖ’cü askerlerin iadesi talebini reddeden Yunanistan’ın Orgeneral Hulusi Akar’ın ziyareti sonrasında gerilimi düşürmek değil, tırmandırmak yönünde hareket ettiği görülüyor.

Bakalım neler olacak?