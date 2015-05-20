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DİHA: Yüksekova'daki askeri operasyonda halka ateş açıldı, 13 kişi gözaltına alındı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan askeri operasyonun genişletildiği belirtildi

20 Mayıs 2015 13:29

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İspiriz dağları mevkisinde sabah saatlerinde başlayan askeri operasyonun kapsamının genişletildiği öğrenildi. Çok sayıda Kobra tipi helikopterler ile insansız hava araçlarının desteği ile dağa yönelen yüzlerce özel harekat timi, vadi ve dağın yüksek kesimlerine doğru hareket etti.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, dağın zirvesine çıkmaya çalışan halka askerler tarafından ateş açıldı. En az 5 dakika boyunca silah sıkan askerlerin bulunduğu bölgeden ise dumanlar yükseliyor.

Operasyona karşı çevre köylerin yanı sıra Yüksekova ve Şemdinli’den aralarında HDP Hakkari Milletvekili adayı Abdullah Zeydan, HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi İspiriz’e tırmandı. Zirveye çıkmaya çalışan yurttaşlara, burada konuşlanan askerler tarafından gaz bombaları ile müdahale edildi. İlk müdahalede başına gaz bombası kapsülü isabet eden Levent Dere isimli yurttaş yaralandı. Dere, yurttaşlar tarafından dağdan aşağı indirilerek araçla Yüksekova’ya götürüldü.

 

13 kişi gözaltında

 

Müdahalede dağa yakın noktadaki Dedeler köyünde Ferit Dere, Ercan Dere, Ayhan Dere, Özkan Dere, Reber Dere, Şerif Töregül, Umut Töregül, Fırat Töregül, Abdullah Zengin, A.Kerim Zengin, Maruf Demir, Yakup Demir ve Azad Derinsu adlı yurttaşlar gözaltına alındı.

 

'Askerler çok sayıda katırı katletti'

 

Yaklaşık bin kişi dağın zirvesine yaklaşırken, askerler aralıksız gaz bombası kullanıyor. Bölgede askerler bir kamyoneti ateşe verirken, dağın eteklerine de askeri birlikler sevk edildi. Askeri operasyon bu bölgeden, Şemdinli’ye bağlı Tuyi ve Nordeş’e bölgelerine kaydı. Şemdinli halkının da bu bölgeye gitti bildirildi.

Dağa çıkan halk, askerlerin çok sayıda katırı da katlettiğini öne sürdü.

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