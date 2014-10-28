PKK: Yüksekova'da 3 askerin öldürülmesi olayında örgütlü birimlerimizin ilişkisi yok

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz haftasonu sivil kıyafetli üç askerin öldürülmesiyle ilgili açıklama yapan PKK'nın askeri kanadı HPG, olayla bir ilgilerinin olmadığını söyledi.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre HPG'nin yaptığı açıklamada "23 Ekim tarihinde Kağızman'da yaşanan çatışmada Türk güvenlik güçleri tarafından 3 gerillamız şehit edilmiştir. Yaşanan her saldırı karşısında Kürdistan Halk Savunma Güçleri olarak misilleme hakkımız mevcuttur. Fakat Gever'de 3 askerin öldürülmesi olayına ilişkin verilmiş herhangi bir talimatımız yoktur. Örgütlü birimlerimizin bu olayla herhangi bir ilişkisi söz konusu olmadığı gibi tarafımızdan olayın somutlaştırılmasına ilişkin araştırma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Cumartesi günü gerçekleşen saldırıda PKK'yı suçlamış, "Bölücü Terör Örgütü mensubu silahlı üç teröristin" saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemişti.

Yüzleri maskeli kişilerce saldırıya uğradığı belirtilen biri uzman çavuş, ikisi er üç askerin başlarına isabet eden kurşunlarla öldükleri açıklanmıştı.