Yüksekova'da saldırıya uğrayan üç asker şehit oldu

Sivil kıyafetli üç asker, Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde, yüzleri maskeli iki kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Askerlerden ikisi olay yerinde, biri de kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay ilçenin en merkezi yeri Cengiz Topel Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Caddenin kalabalık olduğu sırada kimliği belirsiz kişiler, sivil kıyafetli üç askere silahlı saldırıda bulundu.



Hakkari Valisi Yakup Canbolat, şehitlerden ikisinin uzman çavuş, birinin de er olduğunu açıkladı. Saldırının, Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir iş merkezinin önünde gerçekleştiğini kaydeden Vali Canbolat, olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldığını söyledi.

Elektrik malzemesi almaya çıkmışlardı

Şehit askerlerin Harunan Karakolu'nda görevli oldukları ve elektrik malzemesi almak için ilçe merkezine geldikleri belirtildi.

Saldırının duyulması üzerine çevreyi güvenlik çemberine alan polisler, eşkali belirlenen saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

Valilikten açıklama

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki saldırıyla ilgili Hakkari Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Uzman Çavuş Ramazan Gülle'nin Konya Çeltik, Jandarma Er Ramazan Köse'nin Artivin Borçka, Jandarma Er Yunus Yılmaz'ın ise Bingöl Karlıova nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: 'İlimiz Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi Zagros İş Merkezi karşısında saat 16.00 sıralarında terör örgütü mensuplarınca düzenlenen menfur bir saldırı sonucu Yüksekova ilçesi Haruna Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle, (Konya/Çeltik) Jandarma Er Ramazan Köse (Artvin/Borçka), Jandarma Er Yunus Yılmaz (Bingöl/Karlıova) şehit olmuşlardır. Bu menfur saldırının aydınlatılması ve saldırıyı düzenleyen terör örgütü mensuplarının yakalanması için güvenlik güçlerimizin yoğun çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.'

İçişleri Bakanı'ndan açıklama

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğradıkları silahlı saldırıda 3 askerin şehit düşmesiyle ilgili, "3 arkadaşımız hunharca şehit edilmiştir. Yüzleri maskeli iki kişi tarafından yapıldığı tespit edildi. Şahısların yakalanması için gerekli çalışma başlatıldı" dedi.

Genelkurmay'dan açıklama

Saldırının ardından Genelkurmay Başkanlığı saat 18.00'de internet sitesinde paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Bölücü Terör Örgütü mensubu silahlı üç terörist tarafından; 25 Ekim 2014 günü saat 16.00'da, Hakkâri İli Yüksekova İlçe Merkezinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu, bir Uzman Jandarma Çavuş ve iki Jandarma Er şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orgeneral Özel'e başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen saldırıda, 3 askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e bir telgraf gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgrafında üzüntülerini ifade etti, şehitlerin ailelerine, Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu: Tüm Türkiye’nin başı sağolsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’ndeki saldırıda şehit olan 3 güvenlik görevlisi için Twitter’dan taziye mesajı yayınlandı. Kılıçdaroğlu, mesajında, "Gün bitmeden bir acı haber daha geldi. Hakkari’de gerçekleşen hain bir saldırı sonucu 3 askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye’nin başı sağolsun" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli: Hani silahlar susuyordu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksekova’da 3 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili olarak, “Bu canavarlığa, bu namertliğe ne söyleyelim, nasıl izah edelim? Çözüm var diyerek susalım mı?” tepkisini verdi. Olayın ardından Twitter’dan mesajlarını paylaşan Bahçeli şunları kaydetti:

“Bugün yüreklerimize yeni bir ateş daha düştü. Kanlı eller bir kez daha ölüm tezgâhını açtı, yeniden kahpe pususunu kurdu. Sözde çözüm sürecinin iki aktöründen birisi olan PKK üç vatan evladına kıydı, üç ananın ciğerini kavurdu. Süreç bozulmasın diyerek duralım mı? Çözüm isimli PKK süreci, analarımızın bağrını delen, Mehmetçiğe, polislere kast eden, masumlara namlu çeviren musibettir, ihanettir. Dökülen kanların, alınan canların, kaybolan umutların sorumlusu olmalıdır. Hani silahlar susuyordu, hani güzel şeyler olacaktı, hani kan duracak, şehadet haberleri alınmayacaktı? Yalan söyleyenler, aldatanlar, kandıranlar, terörün yörüngesine pazarlıkla tutunanlar milli vicdanda nasıl aklanacak, nasıl hesap verecektir? Muhteris ve menfaat düşkünleri açıklayınız, İmralı-Kandil arasında kurulan ölüm oyununa bu milleti ne hakla mahkûm ettiniz? Merhum vatan şairimiz Akif şu şiirinde sanki bugünleri anlatmış: ‘Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı? Eyvah beş on kafirin imanına kandık; bir uykuya daldık ki, cehennemde uyandık.’ Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine, TSK’ya ve aziz milletime sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum. Ne kahredici bir tesadüf ki, jandarma teşkilatı süreç ortaklarının iki ayrı kanaldan hedefine oturmuştur. İnanıyorum ki, bu günler geçecek, bu karanlık, bu zulüm bitecek, tekrar başı dik, sözü dinlenen, güçlü ve huzurlu bir ülke olacağız. Ama önce gitmesi gerekenler aramızdan çekilsin, Türkiye’nin önü ve ufku açılsın.”

TBMM Başkanı taziye mesajı gönderdi

TBMM Başkanı Cemil Çicek, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e taziye mesajı gönderdi. Çiçek'in mesajında, hain saldırıdan duyduğu üzüntüyü ifade ettiği bildirildi.