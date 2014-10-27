Yüksekova’da 3 askerin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi

Yüksekova'da dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili Yüksekova Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı alındı.

Alınan kararda, olay yeri ve olay yerinde askerlerin cenaze görüntülerinin her türlü görüntülü, sesli, yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamında yayınlanmasının yasaklanmasına karar verildiği ve söz konusu kararın tüm yazılı ve görsel basın-yayın kuruluşlarına (televizyon, radyo, gazete, haber ajansı vb) tebliğ edilmesinin istendiği bilgisine yer verildi.

Yüksekova Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda, şu ifadelere yer verildi:

" Yüksekova Sulh Ceza Hakimliği'nin 26.10.20014 tarih ve 2004/227 D.İş No'lu kararıyla 25.10.2014 tarihinde ilçemiz Yüksekova'da gerçekleşen 3 askerimizinşehit edilmesiyle ilgili olarak; olay yeri ve olay yerinde şehitlerin cenaze görüntülerini her türlü görüntülü, sesli, yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamında yayınlanmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."

Mahkeme ayrıca, söz konusu kararın tüm yazılı ve görsel basın-yayın kuruluşlarına tebliğ edilmesi ve bilgi verilmesini de istedi.