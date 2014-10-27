Yüksekova saldırısıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde cumartesi günü 3 askerin şehit edilmesi ile ilgili 2 ayrı mahallede gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından serbest kalırken, dün gece düzenlenen operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı. Yüksekova Sulh Ceza Hakimliği, şehitlerin olay yerinden çekilen görüntü ve fotoğraflara yayın yasağı getirildi.

Yüksekova'daki Harunan Karakolu'ndan elektrik malzemesi almak için ilçe merkezine gelen Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle, erler; Ramazan Köse ile Yunus Yılmaz, Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir iş merkezinin önünde maskeli teröristlerin silahlı saldırısına uğrayarak şehit oldu. 3 asker, dün Van ve Hakkari'de yapılan törenlerin ardından memleketlerine uğurlanırken, teröristlerin yakalanması için başlatılan çalışmalar da kapsamlı sürdürülüyor.

Gözaltı sayısı 7 oldu

Olayın ardından yapılan çalışmalarda ilk olarak Yeşildere Mahallesi'nde seyir halinde bulunan bir otomobilde yapılan arama ve kimlik kontrollerinde M.K., E.K., İ.B. gözaltına alındı. Sabah doğru Yeşildere ve Güngör mahallelerinde evlere yapılan operasyonda ise M.A.A., O.B. ve B.A.'nın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından E.K. ve B.A. serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan M.K., İ.B., M.A.A. ve O.B.'nin sorguları sürerken, gece saatlerinde yapılan operasyonlarda 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 7 kişinin sorguları sürüyor.

Fotoğraf ve görüntülere yayın yasağı

Bu arada çarşı merkezinde şehit olan 3 askerin saldırıdan sonra çekilen olay yerindeki görüntü ve fotoğraflarına da Yüksekova Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı alındı. Alınan kararda, olay yeri ve olay yerinde askerlerin cenaze görüntülerinin her türlü görüntülü, sesli, yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamında yayınlanmasının yasaklanmasına karar verilidiği ve söz konusu kararın tüm yazılı ve görsel basın-yayın kuruluşlarına tebliğ edilmesinin istendiği bilgisine yer verildi.