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3 askerin şehit olduğu Yüksekova saldırılarında 6 kişi gözaltında

Operasyonlarda, Mesut K, İslam B, E.K., M.Ali A, Orhan B. ve Bayram A'nın gözaltına alındığı bildirildi

26 Ekim 2014 14:19

Yüksekova'da 3 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Cengiz Topel Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında Uzman Çavuş Ramazan Gülle, jandarma er Ramazan Köse ve jandarma er Yunus Yılmaz'ı şehit eden kişilerin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı. 

DHA'da yer alan habere göre, yapılan çalışmalar sonucu dün gece Yeşildere Mahallesi'nde seyir halinde bulunan bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Kimlik kontrollerinin ardından, otomobilde bulunan M.K., E.K., İ.B. gözaltına alındı. 

Bu sabaha karşı Yeşildere ve Güngür mahallelerinde belirlenen bazı evlere yapılan baskınlarda ise şüpheliler M.A.A., O.B. ve B.A. gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan toplam 6 kişinin sorguları sürüyor. 

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