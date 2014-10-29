Genelkurmay: Yüksekova'daki saldırıyı PKK yaptı

Genelkurmay Başkanlığı, PKK'nın Yüksekova'daki 3 askerin öldürülmesi olayında 'örgütlü birimlerimizin ilişkisi yok' açıklamasının ardından, şehit edilen üç askere yönelik saldırının PKK tarafından yapıldığına işaret etti.



Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle: "28 Ekim 2014 tarihinde 10.30 - 10.35 saatleri arasında sözde Medya Savunma Alanları sorumlusu Amed Malazgirt kod adlı Fehmi ATALAY ile sözde Cilo Eyaleti sorumlusu Kendal Glort kod adlı Sadettin DEDE ve sözde Yüksekova Öz Savunma Birimi sorumlusu Fazıl telsiz çağrı adlı teröristler arasında gerçekleşen telsiz muhaberesinde; 25 Ekim 2014 günü Hakkâri / Yüksekova'da şehit edilen üç mensubumuzun sözde Yüksekova Öz Savunma Birimi sorumlusu Fazıl çağrı adlı teröriste bağlı teröristler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir."

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye-Suriye sınırında Türk askerlerinin, sınırın diğer tarafındaki iki kişi ile görüntülendiği ve basına "Ankara-IŞİD ilişkisi" başlıklarıyla yansıyan fotoğraflar konusunda açıklama yaptı. Genelkurmay, fotoğraftaki Türk askerlerinin, sınırın diğer yanındaki kişileri "mayınlı sahayı terketmeleri konusunda ikaz ettiklerini, uymamaları halinde ateş açılacağını bildirdiklerini" söyledi.

Genelkurmay'ın açıklaması şöyle; "28 ve 29 Ekim 2014 tarihli bazı gazetelerde "İşte Kanıtı: Ankara - IŞİD İlişkisi Görüntülendi" ve "Bu görüntüler Uluslararası Savaş Mahkemesine götürür" başlıkları ile haberler yayımlanmıştır.

Söz konusu haberler ile ilgili olarak yapılan incelemede; resmin çekildiği bölgenin, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı (Suruç / Şanlıurfa) Karaca Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde bulunan bir nöbet yeri olduğu, resimde görülen Kobra aracı ve askerî personelin, bu nöbet yerinde görev yapan ve devriye görevi icra eden unsurlarımız olduğu, ancak;

a. Sınır hattı olan demiryolunu geçerken hudut nöbetçilerimiz tarafından iki kişinin görüldüğü,

b. Bölgeye iki adet Devriye Timi sevk edildiği,

c. Bölgeye ulaşan Devriye Timleri tarafından mayınlı sahayı terketmeleri konusunda ikaz edildikleri ve ikaza uymamaları halinde ateş açılacağının kendilerine bildirildiği,

ç. Bunun üzerine şahısların "Hududu tel örgü olarak bildiklerini" ifade ederek Suriye topraklarına geri döndükleri tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar tamamen gerçek dışı olup Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini karalamaya matuftur."