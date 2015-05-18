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Yüksekova'da askeri üs bölgesine havanlı saldırı

Genelkurmay Başkanlığı, PKK'lılar Yüksekova'da havan ateşi açtığını duyurdu

arşiv

18 Mayıs 2015 19:01

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri 7'nci Hudut Alay Komutanlığı Dağlıca Üs Bölgesi'ne PKK'lıların iki kez havan ateşi açıldığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde saldırının bugün saat 08.55'te yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından, Kara Kuvvetleri 7’nci Hudut Alay Komutanlığı (Yüksekova / Hakkâri) Dağlıca Üs Bölgesine iki atım havan atışı yapılmak suretiyle silahlı saldırıda bulunulmuştur. Üs Bölgesinde bulunan unsurlarımız tarafından derhal ateşle karşılık verilmesini müteakip, yapılan terörist ateşleri kesilmiştir. Söz konusu silahlı saldırıda, herhangi bir hasar veya zayiat meydana gelmemiştir."

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