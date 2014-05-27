Yüksek karbondioksit kuzey yarım kürede felakete neden olabilir

Kuzey yarım küredeki karbondioksit oranında yüksek artış tespit edildi. Dünya Meteoroloji Örgütü, atmosferde yüksek oranda artan karbondioksit gazı miktarı sıcaklık dalgalarına, kuraklıklara ve deniz seviyelerinde yükselmelere neden olabileceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Dünya Meteoroloji Örgütünden (DMÖ) yapılan yazılı açıklamada kuzey yarım küredeki karbondioksit oranının Nisan ayında, milyonda 400 birimle iklim değişikliği için kaygı verici eşiğe geldiği belirtildi.

DMÖ'nün 2015 ve 2016 yıllarında bile karbondioksidin 400 birimin altında kalacağını tahmin ettiği anımsatılan açıklamada, artan gaz miktarının sıcaklık dalgalarına, kuraklıklara ve deniz seviyelerinde yükselmeye neden olabileceği bildirildi.

‘Zaman tükeniyor’

Açıklamada görüşlerine yer verilen DMÖ Genel Direktörü Michel Jarraud, "Zaman tükeniyor" ifadesini kullandı. Söz konusu artışın, iklim değişikliğine neden olan sera gazı konusunda harekete geçilmesi için yeni bir uyarı olması gerektiğine dikkati çeken Jarraud, "Eğer gelecek nesiller için dünyamızı koruyacaksak, ısı tutan gazların salınımını durdurmak için bir an önce harekete geçmemiz lazım" uyarısında bulundu.