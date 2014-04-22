Bakan Mehdi Eker: Don ve kuraklık nedeniyle 60 ilde çiftçilerin borçları ertelenebilir

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, yaşanan don hadisesi sebebiyle hükümetin özellikle çiftçilerin sigorta yaptıran ve yaptırmayan bütün üreticileri kapsamak üzere 60 ildeki 2013 borçlarının ertelenmesiyle ilgili bir çalışma başlattığını söyledi. Eker, "Şu anda bu borçların ertelenmesiyle ilgili Hazine Müsteşarlığımız gerekli çalışmayı yapıyor" dedi.

Fırat Keskinkılıç’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, gündem Mart ayının son günü ile Nisan ayının ilk 3 gününde Türkiye genelinde bir don olayının yaşandığnı belirterek, "Yaklaşık 60 vilayet bir şekilde bundan etkilendi. Bununla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ancak, bildiğiniz gibi don, sigorta kapsamında. Özellikle, meyvelerde ve çiçeklenme sürecinde yüzde 66- 67'ye kadar Bakanlık tarafından sigorta poliçeleri desteklenmek suretiyle bu konuda çiftçilerimize destek sağlanmaktadır. Gerek don gerek dolu gerek sel gerek yangın gerek fırtına gibi birçok doğal afet bakanlığımız, hükümetimiz döneminde çıkarılan yasayla ve devlet tarafından da yüzde 50'si sübvanse edilmek suretiyle destekleme kapsamına alınmış durumda. Çünkü, tabiat şartlarına, risklerine son derece de açık bir sektör olması hasebiyle mutlak surette bu sigorta imkanından çiftçilerimizin istifade etmesini arzu etmekteyiz. Tarım sigortaları kapsamında meydana gelen don zararlı hasar tazminatları kesin ekspertizlerden sonra en kısa süre içerisinde ödenecektir" dedi.

Çalışmalar yapılıyor

Kuraklık konusuna da değinen bakan Eker, "Şubat, Mart ve Nisan yağışlarının tarımsal kuraklık riskini önemli ölçüde azalttı. Nisan sonu ve Mayıs yağışlarının da bundan sonraki süreçte kuşkusuz belirleyici olacaktır. Hükümetin özellikle çiftçilerin sigorta yaptıran ve yaptırmayan bütün üreticileri kapsamak üzere 60 ilde ki borçlarının ertelenmesiyle ilgili de bir çalışma başlattı. Şu anda bu borçların ertelenmesiyle ilgili Hazine Müsteşarlığımız gerekli çalışmayı yapıyor.

1 yıl erteleme için çalışma

Sayın Başbakanımız tarafından talimat verildi ve ilgili departmanlarımız bununla ilgili çalışmakta. Toplamda 700 bin civarındaki üreticimize 2013 yılı içerisinde 18 milyar liranın üzerinde, 18 milyar 300 milyon lira civarında kredi kullandırıldığını biliyoruz. Bunların hepsi aynı şekilde don afetine maruz kalmış değil, bunlar hesaplanıyor ve bunların borçlarının 1 yıl süreyle ertelenmesi gündemde, bununla ilgili çalışma şu anda yapılıyor. Tarım sektörü, tabiat şartlarına bağımlı olması ve yüksek risk ihtiva etmesine rağmen Hükümetimiz döneminde uygulanan gerek doğru strateji ve uygulanan doğru politikalarla, hazırlanan projelerle Avrupa'ya da, dünyanın birçok ülkesine de nispetle çok yüksek oranda büyüme kaydetmiş durumda. Son 10 yılın 9'unda Türkiye'de tarım sektörü büyüme kaydetti" dedi: