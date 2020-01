Bosna Hersek'te sel sonrası kuraklık tehlikesi

Bosna Hersek’te yaşanan son 120 yılın en büyük sel felaketinde suların çekilmeye başlamasıyla birlikte tablo netleşiyor. 50’ye yakın kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası şimdide Bosna’da kuraklık tehlikesi var. Bosna Hersek Sivil Savunma biriminin daveti ile ülkeye giden GEA Koordinatörü Umut Dinçşahin, "Asıl felaket şimdi başlıyor. Sular çekilmeye başladı ancak her selden sonra olduğu gibi sıcak hava dalgası bastırdı. Her yerde hayvan leşleri var. İç bölgelerde içme suyu sıkıntılı. Mayınlar selde yer değiştirdiği için mayın haritaları değişti. Bu mayınlar her yerde olabilir. Ekili arazilerin neredeyse tamamı yok oldu. Bosna için asıl felaket bundan sonra başlıyor" dedi.

Hâlâ mahsur kalanlar var

Hürriyet’te yer alan habere göre, Dinçşahin, "Kuzey Bosna'da durum çok kötü. Arama kurtarma faaliyetleri çoğunlukla bitmiş ancak halen ulaşılamayan yerler var. Özellikle köylerde yaşayan yaşlılar evlerinde mahsur kalmışlar. İçme suyu ve yiyecek yok. Bu bölgelere ulaşmaya çalışıyoruz. Bosna Hersek'teki yetkililer canla başla çalışıyorlar ama malzemeleri yok. Yanımızdaki toz maskelerini verdiğimizde bile sevindiler. AFAD tarafından ilk etapta gönderilen malzemeler olmasa daha büyük sıkıntılar yaşanabilirmiş. Arama kurtarma konusunda da tecrübesizler. Bir yandan çalışıp, bir yandan da onlara danışmanlık yapıyoruz" dedi.

Sel suları gitti sıcak bastırdı

Dinçşahin sıcakların bastırdığını belirterek "Sel suları yer yer çekilmeye başladı. Ancak her selden sonra olduğu gibi Bosna'da da feci bir sıcak bastırdı. Sular çekildikçe manzara daha da kötü oluyor. Her yerde hayvan leşleri var. Sel suları nedeniyle içme suları kullanılamaz durumda. Gittiğimiz yerlerde klor tabletleri dağıtıyoruz. Suları nasıl içilebilir duruma getirebileceklerini anlatıyoruz" dedi.

Mayınlar yer değiştirdi

Diçşahin, "Selden sonra en büyük tehlikelerden biri de Bosna savaşından kalma mayınlar. Bir çoğu plastik olduğu için sel sularıyla yer değiştirmişler. Gittiğimiz bölgelerin mayın haritaları var ancak bir çok mayının yerinin değiştiğini söylediler. Çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bazı ekipler mayınlarla mücadele için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bosna'yı büyük bir kuraklık bekliyor

Sel sularının tarımsal anlamda büyük zarar verdiğini belirten Diçşahin, "Ekili arazilerin büyük çoğunluğu yok olmuş. Asıl sıkıntı bundan sonra başlayacak. Bosna'yı büyük bir kuraklık bekliyor. Yardım olmadan toparlanmaları çok zor" dedi.