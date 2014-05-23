T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bosna Hersek'te sel sonrası kuraklık tehlikesi

Son 120 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı Bosna Hersek'te can ve mal kayıplarının yanı sıra şimdi de kuraklık tehlikesi baş gösterdi

23 Mayıs 2014 19:31

Bosna Hersek’te yaşanan son 120 yılın en büyük sel felaketinde suların çekilmeye başlamasıyla birlikte tablo netleşiyor. 50’ye yakın kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası şimdide Bosna’da kuraklık tehlikesi var. Bosna Hersek Sivil Savunma biriminin daveti ile ülkeye giden GEA Koordinatörü Umut Dinçşahin, "Asıl felaket şimdi başlıyor. Sular çekilmeye başladı ancak her selden sonra olduğu gibi sıcak hava dalgası bastırdı. Her yerde hayvan leşleri var. İç bölgelerde içme suyu sıkıntılı. Mayınlar selde yer değiştirdiği için mayın haritaları değişti. Bu mayınlar her yerde olabilir. Ekili arazilerin neredeyse tamamı yok oldu. Bosna için asıl felaket bundan sonra başlıyor" dedi.

 

Hâlâ mahsur kalanlar var

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, Dinçşahin, "Kuzey Bosna'da durum çok kötü. Arama kurtarma faaliyetleri çoğunlukla bitmiş ancak halen ulaşılamayan yerler var. Özellikle köylerde yaşayan yaşlılar evlerinde mahsur kalmışlar. İçme suyu ve yiyecek yok. Bu bölgelere ulaşmaya çalışıyoruz. Bosna Hersek'teki yetkililer canla başla çalışıyorlar ama malzemeleri yok. Yanımızdaki toz maskelerini verdiğimizde bile sevindiler. AFAD tarafından ilk etapta gönderilen malzemeler olmasa daha büyük sıkıntılar yaşanabilirmiş. Arama kurtarma konusunda da tecrübesizler. Bir yandan çalışıp, bir yandan da onlara danışmanlık yapıyoruz" dedi.

 

Sel suları gitti sıcak bastırdı

 

Dinçşahin sıcakların bastırdığını belirterek "Sel suları yer yer çekilmeye başladı. Ancak her selden sonra olduğu gibi Bosna'da da feci bir sıcak bastırdı. Sular çekildikçe manzara daha da kötü oluyor. Her yerde hayvan leşleri var. Sel suları nedeniyle içme suları kullanılamaz durumda. Gittiğimiz yerlerde klor tabletleri dağıtıyoruz. Suları nasıl içilebilir duruma getirebileceklerini anlatıyoruz" dedi.

 

Mayınlar yer değiştirdi

 

Diçşahin, "Selden sonra en büyük tehlikelerden biri de Bosna savaşından kalma mayınlar. Bir çoğu plastik olduğu için sel sularıyla yer değiştirmişler. Gittiğimiz bölgelerin mayın haritaları var ancak bir çok mayının yerinin değiştiğini söylediler. Çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bazı ekipler mayınlarla mücadele için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

 

Bosna'yı büyük bir kuraklık bekliyor

 

Sel sularının tarımsal anlamda büyük zarar verdiğini belirten Diçşahin, "Ekili arazilerin büyük çoğunluğu yok olmuş. Asıl sıkıntı bundan sonra başlayacak. Bosna'yı büyük bir kuraklık bekliyor. Yardım olmadan toparlanmaları çok zor" dedi.

 

ETİKETLER

bosna hersekselkuraklıktehlikemayınsırbistan

İlgili Haberler

'Bosna Hersek'teki gelişmeler çok vahim'

Daha önce uluslararası toplumun Bosna Hersek yüksek temsilciliğini yapan Christian Schwarz-Schilling, Bosna-Hersek'teki gelişmelerle ilgili Deutsche Welle'nin sorularını yanıtladı.

Son 120 yılın en büyük sel felaketinde mayın tehlikesi

Bosna Hersek, Sırbistan'da yaşanan sel felaketinde 44 kişi öldü, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi

Sırbistan'da Kilise'ye göre, selin sorumlusu Eurovision'u kazan Conchita Wurst

Sırbistan'da kilise, Sırbistan ve Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinden Eurovision'u kazanan ve sakallarıyla dikkat çeken şarkıcı Conchita Wurst'ü sorumlu tuttu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24