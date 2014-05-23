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Dünya

Sırbistan'da Kilise'ye göre, selin sorumlusu Eurovision'u kazan Conchita Wurst

Sırbistan'da kilise, Sırbistan ve Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinden Eurovision'u kazanan ve sakallarıyla dikkat çeken şarkıcı Conchita Wurst'ü sorumlu tuttu

23 Mayıs 2014 14:11

Sırbistan ve Bosna Hersek'i vuran sel felaketinde 50'den fazla kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi evsiz kaldı. Sırbistan'da Kilise yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre, felaketin sorumlusu Eurovision'u kazanan ve sakallarıyla dikkat çeken şarkıcı Conchita Wurst.

Gazetevatan’da yer alan habere göre, E.Novine.com'da yer alan ve İngiliz basınına da konu olan haberde kilise yetkilileri felakete "ilahi bir ceza" olarak nitelendirirken sebep olarak da Conchita'nın zaferini gösterdi. Açıklamada "Bu sel bir rastlantı değil aksine bir uyarı" denilirken Allah'ın yağmurlarını insanları uyarmak için gönderdiği söylendi. 

Sırbistan ve Karadağ'ın yanı sıra Rusyalı Ortodoks liderler de Conchita'nın zaferine gönderme yaptı. 

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