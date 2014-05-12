Eurovision birincisine Rusya’dan tepkiler sürüyor

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen 2014 Eurovision şarkı yarışmasını Avusturyalı Conchita Wurst kazandı. Bu yıl 59. gerçekleştirilen yarışmanın iki gün önce sonuçlanmasına rağmen cinsel tercihinden dolayı Wurst’a Rusya’dan tepkiler sürüyor.

Uluslararası kamuoyunun dikkatini uzun saçları, sakalı ve giydiği kadın elbiseleriyle çeken trans şarkıcıya Rusya’dan ilk tepki adaylığını açıkladığı Aralık 2013 tarihinde geldi. Rusya’da Wurst’un yarışmaya katılması durumunda yarışmanın Rusya’nın ulusal kanallarında yayınlanmaması için imza kampanyaları başlatıldı.

Pek çok Rus sosyal medya kullanıcısı, Wusrt’u Avusturya’nın tarihe mal olmuş isimleriyle karşılaştıran fotoğraflar yayınlarken Avrupa’nın yozlaştığını ve artık eskisi gibi “doğru” değerlerine bağlı sanat üretemediğini iddia edildi.

Yarışmanın birincisi olduğu açıklandıktan sonra 26 yaşındaki genç sarkıcı, “Cinsiyetiniz ve nereli olduğunuz üzerine konuşmak zorunda olmadığımız bir dünya hayali kuruyorum” dedi. Ancak süreç Wurst’un hayallerinin, en azından yakın gelecekte, imkânsız kılar nitelikte ilerledi.

Yarışmanın birincisine sosyal medyada eleştiriler sürerken, siyasiler de seslerini yükseltti. Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin, yarışma sonucu ardından attığı tweet’te “Eurovision sonuçları Avrupa Birliği’ne girme hevesinde olanlara Avrupa’nın geleceğini gösterdi: Sakallı bir kadın” ifadesini kullandı.

Öte yandan Rossiya 1 devlet televizyonuna konuşan Rusya Liberal Demokratik Partisi (LDPR) Lideri Vladimir Zhirinovsky, Wurst’un birinciliğini eleştirdi ve bunun “Avrupa’nın sonu olduğunu, artık Avrupa’da kadın ve erkek ayrımı denilen bir şey kalmadığını” iddia etti. Politikacı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu’nun Avusturya’yı işgal etmesine atıfta bulunarak “Avusturya işgaline son verip onlara özgürlüklerini vererek hata yapmışız” dedi.

Conchita Wurst, Eurovizyon’a katılan ilk trans sanatçı değil. 1993 yılında cinsiyet değiştiren ve 1998 yılında yarışmaya İsrail adına katılan Dana International, benzer şiddette tepkiler görmese de o yılın Eurovizyon şarkı yarışması Rus televizyonları tarafından yayınlanmamıştı.