Eurovision’un galibi Conchita Wurst

59'uncu Eurovision Şarkı Yarışması'nı “Rise Like A Phoenix” adlı parçasıyla 290 puan toplayan travesti şarkıcı Conchita Wurst kazandı. Hollandalı ikili The Common Linnets “Calm After The Storm” adlı şarkıyla 238 puan toplayarak ikinci oldu. Üçüncü sırayı 218 puanla “Undo” adlı parçasıyla İsveç'ten Sonne Nielsen aldı.

Avusturyalı şarkıcı, ödül almak için tekrar sahneye çıkarak bir konuşma yaptı. Conchita Wurst “Bu gece barışın ve özgürlüğün olduğu bir geleceğe inanan herkese adanmıştır. Biz biriz ve durdurulmamız mümkün değil” dedi.

25 yaşındaki sanatçı, yarışma öncesinde çeşitli eleştiri ve hakaretlere maruz kalmıştı. Avusturyalı müzisyen ve kabare sanatçısı Alf Poier “Bir insan erkek mi kadın mı olduğunu bilmiyorsa o zaman gitmesi gereken yer şarkı yarışması değil psikoterapisttir” demişti. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz-Christian Strache de Conchita Wurst'un Eurovision'a katılmasını “gülünç” bulduğunu söylemişti. Facebook'ta Wurst'un yarışmaya katılmasına karşı oluşturulan bir sayfa ise 38 bin 500 destekçi topladı.

Conchita Wurst'un yarışmayı kazanması sayesinde 60'ıncı Eurovision Şarkı Yarışması gelecek yıl Avusturya'da düzenlenecek.