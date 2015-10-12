YSK'dan Digiturk açıklaması: Kararın seçimlerle bir alakası yok

MHP ve Samanyolu Grubu'nun, Digiturk'ün Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber, Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV kanallarını platformdan çıkarmasına yönelik başvurusuna, Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) yanıt geldi. YSK, iki talebin de seçimle ilgili bir karar olmadığını bildirerek talebi reddetti.

Digiturk, Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV kanallarını platformdan çıkardığını açıklamıştı. Bunun üzerine Samanyolu Grubu ve MHP, YSK’ya başvuruda bulunarak Digiturk’e ceza verilmesini talep etti. YSK ise iki talebi de reddederek, kararın seçimlerle alakası olmadığını bildirdi.

MHP’nin 2,5 sayfalık dilekçesinde, Anayasa'nın 79’uncu maddesi ve 298 sayılı seçimlerin genel hükümleriyle ilgili Digiturk’e ceza uygulanması yönünde talepte bulunuldu. YSK ise bu talebi reddederek, Digiturk’ün bu kararının seçimlerle ilgili bir karar olmadığı bilgisini verdi.