Digiturk sansürü AYM'de

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Digiturk’ün, 7 kanalı Ankara Başsavcılığı’ndan gelen yazı üzerine yayın platformundan çıkarmasını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Tanal başvurusunda, “Ortada mücbir sebep yokken tüketici sözleşmelerinde süre sonuna kadar tüketici aleyhine oynama yapılamaz. Burada kanun çiğneniyor” dedi.

AYM’deki başvurusunda “Siyasi nedenlerle tüketiciye sunulan hizmetin aksatılması, hizmetin ayıplı hale geldiğini ortaya koyuyor” diyen Mahmut Tanal, kanunun çiğnendiğini söyledi. Mahkeme kararı olmaksızın savcılık talimatı ile böyle bir karar alınmasının yasaya aykırı olduğunu söyleyen Tanal’ın başvuru metninde şu ifadeler yer aldı:

“Digiturk abonelerinin, abonelik sözleşmelerinde Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, SHaber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV kanalları bulunmaktadır. Abonelik Sözleşmesi hükümlerine ve abonelerin verdiği ücretlere bu kanallara erişim de dahildir. Aboneler bu kanalları izlemek için de firmaya ücret ödemektedirler. Ancak Digitürk bu sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak aboneler lehine değiştirmiştir. Anılan işlem öncelikle AİHS’nin 10. Maddesinde koruma altına alınan ifade özgürlüğüne aykırılık teşkil etmektedir”

Başvuruda, “bahsi geçen maddede ifade özgürlüğünün, herkesin görüşlerini açıklama ve anlatma özgürlüğü ile haber veya fikir alma ve verme özgürlüğü olarak iki farklı görünümü tanımlandığı belirtilerek, “Yayın sağlayıcı platformlar tarafından medya kuruluşları hakkında yapılan uygulama belirtilen iki görünümün de ihlalini oluşturmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada aboneliğe son kampanyası

Digiturk’ün, 7 kanalı Ankara Başsavcılığı’ndan gelen yazı üzerine yayın platformundan çıkarmasına tepkiler büyüyor. Sosyal medyada başlatılan Digiturk aboneliğine son verme kampanyası başlatıldı.

Bugün gazetesinin haberine göre, sansürle gündeme gelen dijital yayın platformu Digiturk'ün, yayınlarının sık sık donması, sık sık tarife değişiklikleri, eksik kanal ve servis sorunu gibi nedenlerle son bir yılda 167 bin 564 abonesini kaybettiği ortaya çıktı. Sansür sonrası abone kayıplarının daha da artacağı belirtildi.

CHP’den üyelik iptali

Hürriyet’te yer alan habere göre; Digiturk aboneliğine son verme kampanyasına CHP de katılmış, Digiturk’ün bundan sonra hiçbir CHP teşkilatında yer almayacağı açıklanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, CHP’nin Digiturk aboneliklerini kapatma sürecini başlattı. Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Digiturk’un kararını “Hiç yakışmıyor Türkiye’ye” diye eleştirdi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Digiturk’ün satış süreci ve 7 kanalın platformdan kaldırılması konularıyla ilgili Meclis’e soru önergesi vermişti. Önergede “Digiturk gibi önemli bir şirketi, kendinize göbekten bağlı bir medya düzeni istediğiniz için mi ihalesiz bir şekilde size yakın olduğu iddia edilen bir şirkete değerinden az bir fiyata sattınız?“ denildi.

Basın Konseyi: Apaçık sansür

Basın Konseyi, Digiturk’ün 7 televizyon kanalını platformdan çıkarmasını ‘manidar’ olarak değerlendirmişti. Konseyden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Tivibu’nun ardından Digiturk’ün de 7 televizyon kanalını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın isteği üzerine yayın ağından çıkarması, apaçık sansürdür” dendi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da “Seçim öncesi Tivibu’dan sonra Digiturk’ün de bu kanalları platformundan çıkarması basın özgürlüğüne aykırıdır. Bu hukuksuz uygulamadan vazgeçilmelidir” diye açıklama yaptı.

TMSF yetkilileri, Digiturk’ün Katar’lı BeIN Media Group’a satış fiyatı konusundaki sessizliğini koruyor. Çukurova Grubu’nun Digiturk’teki ortaklığına ilişkin yönetim hakları, Mayıs 2013’ten bu yana TMSF tarafından yönetiliyordu. TMSF yetkilileri anlaşmanın tamamlandığı bilgisini verirken, henüz Katarlı gruba devrin yapılmadığını belirtti. Halen TMSF’nin atadığı isimlerin Digiturk yönetiminde olduğu kaydediliyor.

Digiturk hakkında Rekabet Kurumu’na şikayet

Samanyolu Grubu’nun avukatı Fikret Duran, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Digiturk tarafından gruba bağlı televizyon yayınlarının durdurulmasını talep edilmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Savcı Serdar Coşkun hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılması için HSYK’ya başvurduklarını söyledi.

Digiturk hakkında Rekabet Kurumu’na şikâyet yapıldığını belirten Avukat Duran Digiturk’ün Samanyolu Grubu’nu platformdan çıkartmasının ardından başlattıkları hukuki süreci şöyle anlattı: “Adalet Bakanlığı’na karşı (Savcı Serdar’a rücu edilmek üzere) Tazminat Davası açılacak. Savcı Serdar Coşkun, mesnetsiz ve dayanaksız bir şekilde yazdığı hukuksuz yazı ve işlem ile müvekkil şirketin zararına neden olmuştur. Şahsına, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ‘haksız rekabetten’ tazminat davası açılacak. RTÜK’e yazı yazılarak Digiturk şikâyet edilip yaptırım uygulanması istendi. Bunun yanında bu işlem seçim sürecinde yaşandığından YSK’ya da başvuru yapılacak. Digiturk’e sözleşmeye aykırılıktan ‘Edimin ifası’, tedbir ve tazminat talepli dava açılacak.

ABD: Endişe verici

ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, bazı TV kanallarının yayınlarına son verilmesi konusunda, seçim öncesinde vatandaşlara sunulan seçeneklerin azaltılmasından endişe duyduklarını söyledi. Büyükelçi John Bass, Adana’da ABD’nin finansal desteğiyle yaptırılan okulun açılış törenine katılıp gazetecilerin sorularını yanıtladı. Digitürk platformundan bazı kanalların çıkarılmasıyla ve Türkiye’deki basın özgürlüğüne ilişkin soruya cevap veren John Bass, “İnsanların istediği kanalları, istedikleri şekilde, istedikleri konuları takip edebilmelerinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu özellikle seçim öncesi çok önemli. O yüzden bir demokratik ülkede, bu ABD olabilir, Türkiye olabilir, vatandaşlara sunulan opsiyonların azaltılması söz konusu olduğu zaman bu bize endişe verir. Bu konuyla ilgili ABD tarafından, Washington’dan endişe açıklamasını duydunuz” dedi.

Kumandalı protesto

Digiturk’ün 7 kanalı platformdan çıkarması önceki gün bazı abonelerin de tepkisine sebep olmuştu. Digiturk’ün önüne giden bir grup, kumandalarına siyah kurdela bağlayarak binanın önüne bırakmışlardı.