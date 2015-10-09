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CHP'den Digiturk için soru önergesi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: Tavsiye nitelikli bir kararla böyle bir uygulamanın yapılması suç teşkil ediyor

09 Ekim 2015 19:54

Tivibu'nun ardından Digiturk’ün de "paralel yapı" operasyonunda adı  geçen 7 TV kanalını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği ile yayın platformundan kaldırdığını açıklamasının ardından mahkeme kararı olup olmadığı siyasetin de gündeminde. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, tavsiye nitelikli bir kararla böyle bir uygulamanın yapılmasının suç teşkil edeceğini söyledi.

TSMF’nin Digitürk’e el koymasından sonraki yaşanan sürecin düşündürücü olduğunu ifade eden Emir, “2013 Mayıs’tan itibaren TMSF’nin elinde bulunan Digitürk, Katarlı Bein Media Group’a 2015 Temmuz ayının ortalarında satılmıştır. Satışın değerinin 1,2 milyar Dolar olduğu iddia edilmektedir. Digitürk’ün piyasa değerinin 2 milyar dolar civarından olduğu iddia edilmektedir” dedi.

Emir, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na “TMSF, Digitürk’ün mülkiyetine mi yoksa yönetimine mi el koymuştur? Yönetimine el koyduysa satışın ortakların rızası ile açık artırma ile yapılması gerekmez miydi?” sorusunu yöneltti.

Murat Emir ayrıca soru önergesinde, “6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunu’nun 19. maddesinin f bendinde “bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşta doğrudan toplam yabancı sermaye payı, ödenmiş sermayenin yüzde ellisini geçemez” denmektedir. Buna göre; Digitürk’ün tamamı nasıl yabancı bir kuruluşa satılmıştır?” diye sordu.

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